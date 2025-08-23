Elisabetta Canalis: Chi è Alvise Rigo? Età, Rugby, Instagram. Tutto sulla presunta nuova fiamma della showgirl

News VIP

Alvise Rigo: Chi è la presunta nuova fiamma di Elisabetta Canalis

Alvise Rigo è nato a Venezia, in Veneto, il 12 dicembre del 1992; quindi è del segno del Sagittario ed ha 32 anni, anche se quest'anno ne compirà 33. Da giovanissimo ha scoperto di avere una grande passione per uno sport in particolare, ossia il rugby. Tra le prime squadre in cui ha militato possiamo annoverare: Valsugana, Lazio Rugby e Petrarca Rugby.

La carriera nel mondo delle spettacolo di Alvise Rigo

Nel momento in cui ha dovuto smettere di giocare a rugby, ha deciso di proseguire la sua carriera in questo mondo diventando un personal trainer. Nel 2020, però, ha anche saputo ritagliarsi un suo spazio nel mondo dello spettacolo: ha preso parte al Festival di Sanremo accompagnando la conduttrice Antonella Clerici, ospite del direttore artistico dell'epoca, Amadeus. Nel 2021, invece, è stato scelto come concorrente del programma cult di Rai1 presentato da Milly Carlucci, ossia Ballando con le Stelle. Poi, ha persino esordito come attore: ha recitato nella fiction Che Dio ci aiuti e nel film di Ferzan Ozpetek, Nuovo Olimpo, e quello di Almodovar, La stanza accanto.

Elisabetta Canalis beccata con Alvise Rigo

Ha avuto un flirt piuttosto chiacchierato, quello con la conduttrice svizzera Michelle Hunziker. Ad oggi, invece, il suo nome è tornato a circolare sul web perché è stato avvistato in compagnia della showgirl sarda Elisabetta Canalis a Los Angeles, città in cui lei vive ormai da anni. I due non hanno ancora né smentito né confermato la liaison; d'altra parte, la Canalis, dopo il divorzio dal marito e dopo la fine della love story con il suo allenatore di pugilato Georgian Cimpeanu, sarebbe single. Inoltre, ci sono degli indizi social che confermerebbero il rumor: hanno condiviso dei post degli stessi luoghi più o meno in contemporanea, e Rigo ha addirittura condiviso un video in cui si vedeva chiaramente la Canalis. Il profilo Instagram ufficiale di Rigo è @alvise_rigo, e al momento conta circa 228.000 follower.