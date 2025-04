Elisa Visari svela come ha reagito Andrea Damante alla notizia della gravidanza: "Andrea è impazzito"

News VIP

L'influencer Elisa Visari e il compagno, l'ex tronista Andrea Damante, hanno annunciato di aspettare il loro primo figlio insieme. Ecco come ha reagito Damante alla notizia della gravidanza, parla Elisa Visari.

Qualche giorno fa, Andrea Damante ed Elisa Visari hanno annunciato di essere in dolce attesa del loro primo figlio. Rispondendo sui social alle domande dei fan, l'influencer ha rivelato come ha reagito il compagno alla notizia della gravidanza.

Elisa Visari svela come ha reagito Andrea Damante alla notizia della gravidanza

L'ex tronista di Uomini e Donne Andrea Damante e la sua compagna, la modella e influencer Elisa Visari, hanno annunciato che diventeranno presto genitori. I due sono una coppia dal 2020: nonostante alti e bassi nella loro storia, hanno deciso di allargare la loro famiglia, accogliendo presto un bambino e diventando genitori. Sui social, Damante e Visari hanno deciso di comunicare la lieta notizia con un video che ha emozionato i fan della coppia.

"Il nostro sogno più grande sta per diventare realtà...Un Mini Dama in arrivoooo!!!", ha scritto Andrea a corredo del post che mostra il momento emozionante della prima ecografia. Nel video dell'annuncio della gravidanza, Damante e la compagna hanno mostrato i momenti più belli che hanno vissuto prima di annunciare l'arrivo del loro bambino: il test di gravidanza, il gender reveal con cui hanno scoperto il sesso del nascituro.

Il post è stato invaso dai commenti entusiasti di amici e altri personaggi del mondo dello spettacolo, come Giulia Salemi, Pietro Tartaglione, Valentina Ferragni. Qualche ora fa, Elisa Visari ha deciso di rispondere ad alcune domande dei fan sui social e ha svelato come ha reagito il compagno alla notizia della gravidanza e che diventerà padre in autunno, quando è prevista la nascita del piccolo.

Andrea Damante ed Elisa Visari diventeranno presto genitori

Su Instagram, la modella ha risposto alle domande dei fan e ha svelato che la data della nascita, fissata al 18 settembre, giorno del compleanno di Elisa Visari. L'influencer ha soddisfatto le curiosità dei suoi followers, raccontando alcuni retroscena sui primi momenti della scoperta della gravidanza e a chi le chiedeva se avesse già sentito muovere il bambino ha risposto: "Non ancora, ma credo che sia presto. Mi dicono intorno alla diciottesima, ventesima settimana, quindi, tra pochissimo".

Ai fan che le hanno chiesto come ha reagito Andrea Damante alla notizia che sarebbe diventato padre, l'influencer ha raccontato che il compagno è impazzito di gioia alla notizia e che sapendo che sarà un maschietto non vede l'ora di portarlo allo stadio e di addobbare la cameretta con i colori dell'Inter, sua squadra del cuore: "Andrea è contentissimo. È già impazzito. Non vede l'ora. Poi, figuriamoci, è un maschietto quindi è già lì che pensa al calcio. Vuole fare la cameretta dell'Inter".

Elisa Visari ha anche svelato un dolce aneddoto sul compagno e sulla sua premura ora che sa che è in dolce attesa: a quanto pare Andrea Damante si sveglia di notte e controlla se la compagna ha bisogno di lui o se per caso dorme a pancia in giù: "Una cosa che fa ridere è che mi sveglia di notte per dirmi che devo bere, che devo mangiare. Se dormo a pancia in giù dice che non va bene e mi sveglia, mi dice: "Girati, girati che schiacci il bambino". È molto apprensivo, è bravo".