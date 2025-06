Elisa Visari racconta della sua gravidanza: "Io e Andrea Damante abbiamo fatto il test insieme"

News VIP

Elisa Visari è in dolce attesa del compagno Andrea Damante: ecco come sta procedendo la loro storia d'amore e come stanno vivendo il momento speciale della sua gravidanza.

Prosegue a gonfie vele la storia d'amore tra Elisa Visari e Andrea Damante: l'attrice e l'ex tronista di Uomini e Donne hanno da poco annunciato che presto diventeranno genitori e in una puntata del podcast Ciak si gira, Visari ha raccontato di come procede la gravidanza e ha rivelato alcuni retroscena sulla scoperta dell'arrivo del loro bambino.

Elisa Visari e Andrea Damante presto genitori: il retroscena dell'attrice

Ai microfoni del podcast Ciak si gira, Elisa Visarib ha raccontato di come procede la sua gravidanza: solo qualche mese fa, l'attrice e compagna di Andrea Damante ha confermato i rumors sull'arrivo di un bambino per la coppia. Sui social, infatti, l'ex tronista ha postato un emozionante messaggio con un video dell'ecografia della compagna:

"Il nostro sogno più grande sta per diventare realtà. Un mini Dama in arrivooo"

Nel video dell'annuncio la coppia ha anche inserito alcuni dei momenti più belli vissuti insieme, come la conferma data dal test di gravidanza, il baby shower e la scoperta del sesso del nascituro. La nascita del piccolo è prevista per il prossimo autunno. Sull'annuncio al compagno Andrea Damante, Elisa Visari ha ammesso di averglielo detto subito e non aver aspettato molto, perché era troppo entusiasta di poter realizzare il loro sogno di creare una famiglia insieme:

"Gliel’ho detto subito, immediatamente. Non vedevo l’ora, anche di annunciarlo sui social. L’ho scoperto a fine gennaio, inizio febbraio. Eravamo sicuri, lo sapevamo: abbiamo fatto il test insieme"

L'attrice ha anche ammesso di essere contenta che sia un maschietto, anche se una parte di lei sperava che fosse una bambina. E sui suoi futuri impegni lavorativi ha aggiunto: "Sicuramente essere madre mi porterà via tanto tempo, ma dal punto di vista lavorativo con la giusta organizzazione non ci saranno problemi".

Elisa Visari racconta di come procede la sua gravidanza e della storia d'amore con Andrea Damante

I due si sono conosciuti e innamorati nel 2020 e da allora sono una coppia: nonostante voci di crisi e di presunti addii, Andrea Damante ed Elisa Visari hanno continuato la loro storia d'amore senza curarsi dei giudizi altrui e ora coroneranno il loro sogno di creare una famiglia. Sulla differenza di età che li divide (12 anni) Elisa ha ammesso:

"Ormai stiamo insieme da quasi 4 anni, io ero piccolissima! La differenza d’età non l’abbiamo mai sentita, siamo molto complici"

Sul loro primo incontro, Visari ricorda che all'epoca era sul set di Luce dei tuoi occhi e la pandemia da covid-19 era in pieno corso. Grazie a un'amica in comune si sono incontrati ed è stato organizzato un appuntamento tra loro. Per l'ex tronista, rivela l'attrice, è stato un colpo di fulmine: "Mi ha scritto subito dopo, per lui è stato un colpo di fulmine. Io sono più cauta".