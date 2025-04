Elisa Visari: Chi è la fidanzata di Andrea Damante? Età, Lavoro, Instagram. Tutto sull'attrice incinta

News VIP

Conosciamo meglio Elisa Visari, la fidanzata incinta dell'ex tronista di Uomini e Donne Andrea Damante, attraverso tutti i dettagli della sua vita privata di cui siamo a conoscenza!

Elisa Visari: Ecco chi è la fidanzata di Andrea Damante in dolce attesa

Elisa Visari è nata a Roma, nel Lazio, il 18 settembre del 2001; quindi è del segno della Vergine ed ha 23 anni, anche se quest'anno ne compirà 24. Ha ben presto iniziato a lavorare come attrice: aveva soltanto 16 anni quando è entrata a far parte del cast di A casa tutti bene, film di Gabriele Muccino. Tuttavia, nel suo curriculum possiamo annoverare anche altre pellicole ed altre fiction degne di nota: Non sono un assassino, Gli anni più belli, Luce dei tuoi occhi, Dietro la notte, Involontaria - L'esame, Don Matteo.

Oltre a lavorare come attrice, la Visari è ormai anche una modella ed un'influencer. Infatti, i suoi profili social contano numerosi follower. Nella fattispecie, il suo profilo Instagram ufficiale, @elisavisari, conta ben 553.000 seguaci. Qui ci sono molti post in cui posa per diversi brand molto importanti, come ad esempio Calzedonia oppure Intimissimi.

La Visari ha fatto molto pararle di sé nel momento in cui si è fidanzata con l'ex tronista, nonché ex di Giulia De Lellis, Andrea Damante. I due stanno insieme dal 2020, dunque da circa cinque anni, anche se avrebbero attraversato dei periodi di crisi. Tuttavia, sembrerebbe proprio che ormai abbiano trovato il loro equilibrio, tanto che stanno per diventare genitori: il 10 aprile hanno postato un video sui rispettivi profili Instagram per annunciarlo. La didascalia recita: "Il nostro sogno più grande sta per diventare realtà... Un mini Dama in arrivo!".