Elenoire Casalegno: "Alcuni reality hanno bisogno di una pausa. Io e Sgarbi? Fuoco e alcol"

La 49enne originaria di Savana, Elenoire Casalegno, archiviata la sua avventura in Honduras come inviata all'Isola dei Famosi, si è raccontata senza filtri al Corriere della Sera.

Per Elenoire Casalegno è un periodo di serenità piena e consapevole. Archiviata l’esperienza da inviata a L’Isola dei Famosi nell’edizione guidata da Vladimir Luxuria, la conduttrice 49enne si gode la vita lontano dalle tensioni televisive e sempre più vicina al suo grande amore, il giornalista Matteo Pandini, portavoce del vicepremier Matteo Salvini.

Elenoire Casalegno e l’amore con Matteo Pandini: "Un nuovo matrimonio? Non lo escludo"

I due si sono conosciuti tre anni fa grazie a una passione comune, quella per l’Inter, e da allora hanno costruito passo dopo passo un legame solido. In un’intervista concessa al Corriere della Sera, la conduttrice ha raccontato con ironia e sincerità il primo incontro:

“Quando ho scoperto che mestiere faceva, mi aspettavo uno più polveroso, pesante. Mi ha stupita perché è semplice, trasparente, diretto. Uno che non si protegge, si apre. Tant’è che, da diffidente, pensavo: questo nasconde qualcosa.”

L’amore tra i due, però, non è stato un colpo di fulmine. È cresciuto lentamente, trasformando un’amicizia in qualcosa di più profondo:

“Dopo parecchi mesi che ci frequentavamo come amici, ho preso atto che era autentico, proprio come sembrava.”

Oggi Elenoire non nasconde di essere innamorata:

“Sì. Di un amore maturo, adulto, ma con quella leggerezza che non voglio perdere. Mi piace giocare, ridere, divertirmi nella coppia. Se non mi diverto, che palle.”

Casalegno, che nel 2014 aveva sposato il dirigente tv Sebastiano Lombardi (un’unione terminata dopo tre anni), in passato aveva escluso categoricamente l’idea di risposarsi. Ma oggi la prospettiva sembra diversa:

“Mi sono sposata a 38 anni, per amore e ci credevo davvero. Quando è finita, l’ho vissuta come un fallimento, con amarezza. Ho detto: mai più. Ero scottata, il matrimonio non l’ho mai preso alla leggera. Oggi, però, un altro non lo escludo. Dico solo: stupiscimi, vita.”

Un’apertura che racconta una donna più matura, capace di guardare al futuro senza rinnegare le delusioni del passato. Nel corso della lunga intervista, Elenoire ha ricordato anche la breve relazione avuta negli anni ’90 con Vittorio Sgarbi:

“Eravamo fuoco e alcol, ha presente? Durò neanche tre mesi. Poi, avevo vent’anni, ero in una fase da zero filtri. Oggi, ho imparato in alcuni casi magari a stare zitta, ma allora non avevo freni. Gli dicevo esattamente quello che pensavo: che non doveva rompermi le scatole.”

Oggi, invece, a guidarla è la leggerezza, senza rinunciare a nuove sfide professionali. Se da una parte sembra tramontare l’ipotesi di una sua conduzione de L’Isola dei Famosi, la conduttrice guarda avanti con entusiasmo:

“Secondo me, alcuni reality hanno bisogno di una pausa, no? Al momento, ho due progetti concreti. L’unico di cui posso parlare riguarda la radio. Ritorno a un mio amore passato. Sono felice: la radio è divertente, ha un linguaggio più libero rispetto alla televisione.”
