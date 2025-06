Elena D'Amario: Chi è Andrea Condorelli? Età, Carriera, Instagram. Tutto sulla nuova fiamma della ballerina di Amici

News VIP

Conosciamo meglio Andrea Condorelli, il ballerino professionista di Amici che ad oggi al centro del gossip per il presunto flirt con Elena D'Amario!

Andrea Condorelli: Chi è il ballerino di Amici

Andrea Condorelli è nato in Sicilia, nello specifico a Catania, il 4 ottobre del 1991, quindi è del segno della Bilancia ed ha 33 anni, ma quest'anno ne compirà 34. Attualmente non vive più nella sua terra d'origine, bensì si sposta di frequente tra Roma e Parigi: si divide tra queste due città per i suoi impegni lavorativi. Infatti, è un ballerino piuttosto attivo ed affermato. In Italia è piuttosto conosciuto perché il suo nome è legato al celeberrimo talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, appunto Amici di Maria De Filippi.

La carriera di Andrea Condorelli

Condorelli è diventato uno degli allievi di danza della scuola di Maria De Filippi nell'edizione 2010/2011, e si è fatto subito notare per il suo talento. Non a caso, dopo l'esperienza all'interno del programma come studente, è stato scelto per entrare a far parte del corpo di ballo dei professionisti di Amici, e tuttora ne fa parte. Così ha conosciuto Elena D'Amario.

Andrea Condorelli e Elena D'Amario: L'amore è nell'aria!

Il suo profilo Instagram ufficiale è @andrea_condorelli, che al momento conta circa 16.000 follower. Nella sua bio leggiamo che è un ballerino italiano e che ad oggi vive a Parigi, ma anche che ha un'altra grande passione, quella per la fotografia: ha un secondo profilo dove pubblica tutti i suoi scatti, @visuals_andreacondorelli. Su nessuno dei due profili c'è traccia di una possibile relazione amorosa con la sua collega, Elena D'Amario, benché ormai siano mesi che si vocifera di una loro presunta liaison. Nessuno dei due ha mai confermato o smentito il rumor, ma quel che è vero è che lei è single da tempo, più precisamente dallo scorso settembre, ossia dalla fine della love story con l'attore della fiction Mare Fuori, Massimiliano Caiazzo.