Elena D'Amario all'anteprima di Elio: "Dalla mia esperienza come giudice ad Amici mi porto dietro tanta emozione e orgoglio"

News VIP

In occasione dell'anteprima del nuovo film d'animazione "Elio", la ballerina professionista Elena D'Amario ci ha raccontato a noi di Comingsoon.it tutte le emozioni vissute ad Amici nel nuovo ruolo di giudice del Serale.

Elena D'Amario è uno dei volti più amati e apprezzati di Amici. Noi di Comingsoon.it l'abbiamo intercettata sul Red Carpet prima della proiezione del film d'animazione "Elio" in esclusiva per voi. Ecco cosa ci ha raccontato del suo rapporto con l'ignoto e della sua esperienza nel talent show di Maria De Filippi che quest'anno l'ha vista tra i giudici del Serale insieme a Cristiano Malgioglio e Amadeus.

Intervista esclusiva alla ballerina professionista Elena D'Amario

Da allieva a giudice del Serale, Elena D'Amario è stata ed è uno dei grandi punti di riferimento di Amici. Nata a Pescara il 17 giugno 1990, ha saputo trasformare la sua grande passione per la danza in una carriera ricca di successi e prestigiosi riconoscimenti. Forte di un’esperienza internazionale molto importante, che l’ha portata a dividersi per ben nove anni tra New York e l’Italia, la coreografa e ballerina professionista è riuscita a conquistare tutti con la sua spontaneità, dolcezza e grande carisma anche nei panni di giudice insieme a Cristiano Malgioglio e Amadeus.

In occasione della prima italiana di "Elio", il nuovo film d'animazione targato Disney Pixar che parla di identità, famiglia e accettazione in una chiave intergalattica, noi di Cominsoon.it abbiamo intervistato in esclusiva Elena e le abbiamo chiesto qual è il suo rapporto con l'ignoto e il mondo extraterrestre: "Mi incuriosisce tantissimo, non mi fa paura l'ignoto. Non vedo l'ora di guardarlo e di ascoltare la voce della mia amica Alessandra Mastronardi".

La D'Amario ha parlato anche della sua recente esperienza nella giuria del Serale della 24esima edizione di Amici. Un'esperienza che le ha lasciato tanto sia a livello umano che professionale: "Mi porto dietro tanta emozione e anche tanto orgoglio. Credo di essere riuscita a stare accanto ai ragazzi in un'altra veste, ma con tanta empatia e ammirazione per quello che fanno tutti i giorni". A proposito di un suo ritorno nella prossima stagione del talent show di Maria De Filippi, l'amata coreografa e ballerina professionista ha rivelato che è ancora presto per parlare dei suoi progetti futuri: "Non lo sappiamo ancora".

Scopri le ultime news su Amici.