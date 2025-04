El Turco: la serie tv con Can Yaman in Prima Visione assoluta Stasera, martedì 8 aprile 2025 su Canale 5

News VIP

Arriva stasera, martedì 8 aprile 2025 in prima serata si Canale 5, El Turco. In prima visione assoluta la serie tv storica con Can Yaman, ecco tutte le Anticipazioni.

Questa sera, martedì 8 aprile 2025, in prima visione assoluta su Canale 5, arriva El Turco la serie tv storica con Can Yaman e Greta Ferro. Scopriamo insieme tutte le Anticipazioni sull’appuntamento con la serie diretta da Uluç Bayraktar che ha stregato il mondo intero.

El Turco stasera su Canale 5, ecco le Anticipazioni

Grande attesa per la messa in onda de El Turco, la serie tv storica con Can Yaman nei panni del giannizzero ottomano Hasan Balaban, un personaggio mitico riportato sul piccolo schermo per la prima volta sotto la regia di Uluç Bayraktar. IMDb, il data-base di film e serie più seguito al mondo, ha inserito il period-drama nella lista dei titoli più attesi del 2025 grazie alla storia che tiene col fiato sospeso, ai colpi di scena, ai combattimenti ma anche agli effetti speciali e alla love story tra il protagonista e Gloria, impersonata dall’attrice italiana Greta Ferro, nota per la serie tv “Made in Italy”.

Yaman si trova al suo primo ruolo in lingua inglese ne El Turco, i cui costumi sono stati curati da Carlo Poggioli (allievo di Umberto Tirelli e Piero Tosi, ha lavorato con Paolo Sorrentino in The Young Pope, The New Pope, Parthenope) mentre le le acconciature di Desirée Corridoni (vincitrice di un David di Donatello, nominata ai BAFTA e agli Emmy). Il kolossal realizzato da Ay Yapim, e scritto Kerem Deren e Çişil Hazal Tenim, arriva stasera, martedì 8 aprile 2025, in prima visione assoluta su Canale 5. Ecco le Anticipazioni sulla trama e i suoi protagonisti.

El Turco, le Anticipazioni sul primo appuntamento con la serie tv con Can Yaman

Ci troviamo nel 1683 a Vienna, dopo il secondo assedio della città da parte dell’Impero Ottomano, fermato dall’Europa che per la prima volta si è riunita per difendere i propri confini. Il protagonista de El Turco è Hasan Balaban, impersonato da Can Yaman, un giannizzero caduto in una imboscata e ora accusato di tradimento dal suo stesso padre. Nel corso della prima puntata della serie tv, il condottiero darà al figlio la possibilità di scegliere: morire con onore per mano del boia per ripagare il suo tradimento, oppure fuggire da morte certa e vivere come un traditore per sempre in fuga. Hasan impugna il coltello di suo padre e si libera in tempo, prima che la scure cali sul suo collo, rubando un cavallo e promettendo di trovare il vero responsabile dell’accaduto, il misterioso Mete.

Balaban si mette alla ricerca dell’uomo che tutti credono morto da tempo, imbattendosi nello spietato guerriero Skelettwoolf, impersonato dall’attore Kieran Reylly. Proprio lui riuscirà a colpirlo alla spalla con una freccia ma la forza di Balaban sarà tale da spingerlo a continuare a cavalcare, giungendo in Moena, Trentino Alto Adige. Assistiamo così al primo incontro con Gloria, considerata la strega del luogo per le sue arti curative e per il suo carattere indomito, che lo cura ma lo mette in catene, sorvegliato dal fedele Topo, un bambino ai suoi ordini. Al suo risveglio, con la barriera linguistica a separarli, Hasan dovrà riuscire a far fidare Gloria per potersi liberare ma, nel frattempo, inizia a nutrire per lei un certo fascino e a rimanere molto sorpreso della situazione tragica che il popolo della Moena sta vivendo, a causa delle tasse incredibilmente esagerate dei feudatari locali.

