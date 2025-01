El Turco con Can Yaman è una delle serie tv più attese del 2025, lo dice IMDb

News VIP

Can Yaman è pronto a presentare al mondo il personaggio di Balaban Agha ne El Turco che, secondo la recente classifica di IMDb, è tra le serie tv più attese del 2025.

Grande attesa per El Turco, la serie tv storica con Can Yaman nei panni del condottiero ottomano Balaban Agha che debutta a febbraio 2025. Ottime notizie per l’attore turco nelle ultime ore, quando IMDb ha inserito la serie tv al nono posto tra la lista di quelle più attese a livello mondiale nel 2025. Ecco i dettagli.

Can Yaman è Balaban Agha ne El Turco

Dopo una lunga attesa, finalmente arrivano notizie sempre più concrete su El Turco ovvero la serie tv storica con Can Yaman protagonista. L’attore ha lasciato Roma per sei lunghi mesi per girare le scene nei panni del condottiero ottomano Balaban Agha, mettendosi alla prova con un copione in inglese, collaborando con uno strepitoso cast internazionale nel quale figura anche l’italiana Greta Ferro nei panni dell’intrepida Gloria, poi lezioni di equitazione e combattimento con la spada. Insomma, Can ha fatto di tutto per calarsi nei panni del famoso eroe ancora ricordato e celebrato in Moena, in Trentino Alto Adige, e ora è pronto a scoprire se la critica e il pubblico apprezzeranno il suo operato.

El Turco esce a febbraio 2025, anche se non è ancora chiaro quale piattaforma trasmetterà le puntate, e il trailer è fenomenale carico di tensione, avventura ma presenta anche il personaggio di Balaban nella sua interezza di essere umano, un condottiero che è costretto a lasciar andare le sue vecchie credenze per abbracciarne di nuove più reali, più tangibili, anche grazie al suo incontro con il popolo oppresso della Moena. Questa è la prima volta che Can interpreta un ruolo storico e per lui non è stato semplice, tanto che durante le riprese e in seguito ad un piccolo infortunio, era volato dai genitori a Istanbul in cerca di un sostengo e di una nuova carica, chiudendo anche momentaneamente la sua pagina Instagram per non incappare in futili critiche e polemiche.

El Turco tra le serie tv più attese del 2025

Senza dubbio le fan di Can Yaman sono molto entusiaste all’idea di poter seguire e appassionarsi a El Turco, pronte a sostenere il loro pupillo dopo l’uscita della serie tv a febbraio 2025, puntata dopo puntata. Ma all’attore turco interessa senza dubbio anche il riscontro che avrà a livello internazionale, visto quanto ha speso in questo progetto a livello umano e professionale, e ora arriva già una buona notizia per lui. IMDB ha pubblicato la sua lista "Più attesi del 2025” e l'unica serie turca a farne parte è El Turco, nella posizione numero 9 tra le serie tv più attese del 2025. Un colpaccio per Can, che ora tuttavia ha gli occhi del mondo ancora più puntati addosso.

El Turco, prodotta da Ay Yap ım e scritta da Kerem Deren e Çisil Hazal Tenim e diretta da Uluç Bayraktar, potrebbe essere un ottimo trampolino di lancio per serie tv di maggiore portata, così come lo è stata Sandokan della quale si sono appena concluse le riprese dopo quattro lunghi mesi davanti la macchina da presa. Nel frattempo, Yaman festeggia con le sue ammiratrici trascorrendo con loro uno speciale Capodanno in Portogallo, nella città di Porto, tra autografi e strette di mano, con un look sensuale ed elegante per celebrare un nuovo anno carico di impegni lavorativi e soddisfazioni.

