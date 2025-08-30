TGCom24
Dentro la notizia, a partire da lunedì 1 settembre, al via il nuovo programma pomeridiano su Canale 5
Dentro la notizia, a partire da lunedì 1 settembre, al via il nuovo programma pomeridiano su Canale 5

Anita Nurzia

Al via il nuovo programma di approfondimento, Dentro la notizia, condotto da Gianluigi Nuzzi, in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.45 su Canale 5

Dentro la notizia, a partire da lunedì 1 settembre, al via il nuovo programma pomeridiano su Canale 5

A partire da lunedì 1° settembre 2025, il pomeriggio di Canale 5 si arricchirà di una nuova proposta televisiva che segna anche un passaggio importante nel palinsesto dell’emittente. Dopo anni di spazio affidato a Pomeriggio 5, arriva infatti una nuova trasmissione di approfondimento giornalistico: Dentro la notizia, condotta da Gianluigi Nuzzi, in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.45.

Dentro la notizia: il nuovo programma pomeridiano di Canale 5

Si tratta di un cambiamento di rilievo, che testimonia la volontà di Mediaset di puntare ancora di più su un’informazione chiara, tempestiva e autorevole, in un orario che tradizionalmente ha sempre visto un pubblico fedele e attento.

Il nuovo programma, firmato Videonews, nasce con l’obiettivo di portare lo spettatore “dentro” i fatti, come suggerisce il titolo stesso. Non solo un racconto giornalistico, ma un vero e proprio viaggio all’interno delle notizie, volto a svelare retroscena, offrire chiavi di lettura e dare spazio alle voci dei protagonisti.

Attraverso interviste esclusive, testimonianze dirette e servizi realizzati da inviati sul campo, Dentro la notizia affronterà ogni giorno i principali temi di cronaca e attualità, con uno sguardo che spazierà dalla cronaca nera ai grandi fenomeni sociali, dalle nuove forme di criminalità come le truffe digitali e i reati informatici, fino a storie di coraggio, resilienza e rinascita.

Il format intende distinguersi per rigore giornalistico, ma anche per la capacità di raccontare in modo coinvolgente e comprensibile argomenti spesso complessi, mantenendo sempre al centro il punto di vista dello spettatore. Gianluigi Nuzzi, volto ormai consolidato nel panorama televisivo italiano grazie alle sue esperienze con programmi d’inchiesta e approfondimento, guiderà il pubblico in questo nuovo appuntamento quotidiano, forte della sua credibilità e del suo stile diretto.

Con Dentro la notizia, Mediaset ribadisce il proprio impegno nel presidiare l’informazione con prodotti di qualità, capaci non solo di intrattenere, ma soprattutto di fornire strumenti di comprensione della realtà contemporanea. Un progetto che mira a diventare un punto di riferimento quotidiano per chi cerca chiarezza, approfondimento e un racconto vicino alla vita reale delle persone.

Anita Nurzia
