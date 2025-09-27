Daniel Nilsson sostituito ad Avanti un Altro: l’ex Bonus rompe il silenzio sui social

News VIP

Daniel Nilsson: "Non sono stato cacciato per l’arresto. Ecco perché non ci sarò più ad Avanti un altro"

Un cambiamento inaspettato scuote lo studio di Avanti un Altro: lo storico Bonus del programma, Daniel Nilsson, non farà parte della nuova stagione. A prendere il suo posto sarà Luca Vetrone, volto già noto al pubblico televisivo. Una scelta che ha immediatamente acceso la curiosità dei fan e alimentato indiscrezioni sul motivo dell’addio del modello svedese.

Addio al Bonus svedese: Daniel Nilsson sostituito da Luca Vetrone

Dopo giorni di voci e ricostruzioni contrastanti, Daniel Nilsson ha deciso di chiarire personalmente la situazione attraverso i social. L’ex Bonus ha precisato che la sua mancata riconferma non è legata al discusso episodio dello scorso giugno — quando venne arrestato in seguito a una lite con la fidanzata a Breuil-Cervinia — ma a scelte interne alla produzione.

“Sono uscite molte false notizie sulla mia persona in questi giorni, circa la non riconferma al programma Avanti un Altro su Canale 5 dopo moltissimi anni. Il vero motivo è che Sonia ha deciso di mettere un nuovo Bonus al mio posto perché ha creato un’agenzia di personaggi tv ed io non ne faccio parte”.

Nilsson ha poi sottolineato che la sua presenza non ha mai creato problemi alla trasmissione, ricordando come nelle puntate attualmente in onda — registrate nell’autunno 2024 — sia ancora regolarmente presente.

“Mi spiace che si voglia far passare la mia sostituzione con altro, danneggiando la mia immagine. Saluto il pubblico che mi ha seguito per molti anni manifestando sempre l’affetto che tuttora riscontro incontrando persone quotidianamente”.

Un commiato amaro, che mette in luce la volontà del modello di difendere la propria reputazione e il rapporto con i fan, costruito nel corso di oltre dieci anni di presenza fissa nel programma di Paolo Bonolis.

Chi è il nuovo Bonus: Luca Vetrone

Al posto di Nilsson arriverà Luca Vetrone, giovane volto già conosciuto al pubblico di Canale 5. La sua carriera televisiva è iniziata a Uomini e Donne nel 2019, per poi proseguire come tentatore a Temptation Island nel 2021 e, infine, come naufrago a L’Isola dei Famosi nel 2023.

Vetrone porterà una ventata di novità nel game show, raccogliendo un testimone pesante e simbolico: quello del “bonus” svedese, che per anni è stato uno dei personaggi più amati e riconoscibili del programma. Mentre le puntate attualmente in onda mostrano ancora Nilsson, i telespettatori dovranno abituarsi presto al nuovo volto del Bonus.