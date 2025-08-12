TGCom24
Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez: il sì con un anello da record

Anita Nurzia

Georgina Rodriguez ha annunciato al mondo il matrimonio con Cristiano Ronaldo

“Per sempre. In questa vita e in tutte le altre.” Con queste parole romantiche, Georgina Rodriguez ha detto sì alla proposta di matrimonio di Cristiano Ronaldo, mettendo fine a mesi di indiscrezioni. Dopo quasi dieci anni di amore, il campione portoghese ha scelto l’11 agosto per fare la domanda più importante, accompagnandola con un regalo che ha lasciato tutti a bocca aperta.

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez presto sposi!

Il protagonista? Un anello da sogno che sembra uscito da una fiaba. Al centro troneggia una pietra ovale imponente, affiancata da due diamanti a taglio triangolare che ne esaltano la luce. Sul prezzo le ipotesi si moltiplicano: secondo alcuni esperti, il valore potrebbe variare dai 2 ai 5 milioni di dollari. Ajay Anand, CEO di Rare Carat, stima che la gemma centrale superi i 30 carati, mentre l’esperta Laura Taylor lo definisce “uno degli anelli più spettacolari degli ultimi anni”. Il gioielliere Iñaki Torres alza ancora l’asticella: per lui, la cifra potrebbe superare i 6 milioni di dollari.

Del resto, Cristiano Ronaldo non è certo uno che bada a spese: come ricordano i media, il calciatore percepirebbe cifre astronomiche — si parla, nella ricostruzione pubblicata da alcuni settimanali, di guadagni come 570.000 euro al giorno con il suo contratto attuale all’Al Nassr — e non sarebbe la prima volta che regala gioielli preziosi alla sua compagna. L’anello, insomma, si inserisce dentro una collezione di gesti "regali di lusso" coerente con la sua immagine pubblica.

Cristiano Ronaldo, nato a Funchal nel 1985, è una delle icone del calcio mondiale. Papà di Cristiano Jr. dal 2010, ha conosciuto Georgina nel 2016 a Madrid, quando lei lavorava da Gucci. Da allora non si sono più lasciati: insieme hanno avuto Alana Martina nel 2017, i gemelli Mateo ed Eva tramite madre surrogata e, nel 2021, la piccola Bella Esmeralda.

Georgina, classe 1994 e originaria di Buenos Aires, è diventata la compagna inseparabile del fuoriclasse, condividendo con lui gioie e dolori, viaggi da sogno e progetti di famiglia. Ora, con un anello da record al dito, la coppia si prepara a coronare la loro storia d’amore con il matrimonio più atteso dell’anno.

