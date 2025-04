Cristiano Iovino al processo per il divorzio Totti-Blasi: "Con Ilary una vera e intensa relazione dal 2020"

News VIP

Il personal trainer romano, Cristiano Iovino, chiamato come testimone in tribunale smentisce le dichiarazioni di Ilary Blasi: "

Cristiano Iovino, 36 anni, personal trainer romano, ieri, ha raccontato la sua versione dei fatti di fronte al giudice Simona Rossi, incaricata di decidere sulla separazione tra Francesco Totti e la conduttrice televisiva, Ilary Blasi.

Totti- Blasi, parla Cristiano Iovino: "Tra me e Ilary Blasi c’è stata una relazione vera e intensa, sia a livello sentimentale che intimo"

Secondo la sua testimonianza sotto giuramento, Ilary gli avrebbe confidato che il suo matrimonio era ormai in crisi profonda e ha inoltre smentito le dichiarazioni della conduttrice, affermando che tra loro c'era una legame sentimentale iniziato nel 2020.

Con le sue parole ha smentito nettamente la versione della Blasi, che aveva minimizzato la loro frequentazione riducendola a un incontro fugace davanti a un caffè. "Tra me e Ilary Blasi c’è stata una relazione vera e intensa, sia a livello sentimentale che intimo", ha dichiarato Iovino.

Come riportato dal Corriere della Sera, gli incontri segreti avvenivano in un lussuoso hotel milanese, resi più facili dalla complicità di Alessia Solidani, amica intima e parrucchiera di Ilary. Il tutto risalirebbe al 2020. Questo racconto avvalora la tesi sempre sostenuta dall’ex capitano della Roma: sarebbe stata Ilary a tradire per prima e lui l’avrebbe scoperto leggendo messaggi compromettenti sul telefono della moglie. Mentre Noemi Bocchi, la sua attuale compagna, sarebbe entrata nella sua vita solo nell’ottobre 2021. La testimonianza di Iovino è risultata un punto a favore di Totti,

Questa dichiarazioni potrebbe influenzare "l'assegnazione della colpa nella separazione". In ballo ci sarebbe anche l'assegno di di mantenimento: attualmente Totti versa a Ilary 12.500 euro al mese, mentre lei ne aveva richiesti 24 mila. Totti, invece, punta a una riduzione significativa. Ma non solo, c'è anche la vicenda dei Rolex da stabilire. Al momento gli orologi sono sono custoditi in una cassaforte condivisa e il giudice dovrà stabilire a chi appartengono.