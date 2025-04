Clizia Incorvaia si espone dopo la denuncia dell'ex Francesco Sarcina: "Spero che mia figlia non legga mai certe cose"

News VIP

Dopo le ultime vicende che l'hanno vista coinvolta, Clizia Incorvaia è tornata a parlare della denuncia dell'ex Francesco Sarcina. Ecco le sue parole a La Vita in Diretta.

Clizia Incorvaia e Francesco Sarcina sono stati al centro delle cronache nell'ultimo periodo, a causa delle denuncia del cantante de Le Vibrazioni verso l'ex compagna. A detta di Sarcina, infatti, l'influencer ed ex concorrente del GFVip avrebbe sfruttato l'immagine della loro figlia, Nina, a scopo di lucro, sui social.

Clizia Incorvaia si difende dalle accuse dell'ex Francesco Sarcina

Poco dopo la sua ospitata a Verissimo, dove Clizia Incorvaia ha raccontato a Silvia Toffanin del legame che la univa alla suocera Eleonora Giorgi e di come la loro famiglia stesse reagendo alla perdita dell'amata madre di Paolo Ciavarro e Andrea Rizzoli, Francesco Sarcina ha denunciato l'ex compagna. La denuncia del cantante del noto gruppo italiano Le Vibrazioni è arrivata come un fulmine a ciel sereno, soprattutto, per l'accusa mossa dal vocalist all'influencer. Sarcina ha infatti accusato Clizia Incorvaia di sfruttare l'immagine della figlia Nina, ancora minorenne, a scopo di lucro, diffondendo immagini e video della bambina sui social.

La notizia era stata diffusa da La Repubblica, che riportava che Sarcina aveva cercato di chiedere all'ex compagna di " cessare di utilizzare l’immagine di nostra figlia sui social e a fini pubblicitari" ricevendo però da lei un rifiuto, poiché il principale lavoro dell'influencer è proprio sui social. Questo atteggiamento ha spinto Sarcina a presentare un'istanza al tribunali dei minori affinché "venga valutata la situazione anche in sede civile ritenendo detti comportamenti gravemente lesivi per il sano sviluppo psico-fisico" di Nina. L'uomo aveva già presentato una denuncia contro la moglie nel 2019, ma l'influencer all'epoca aveva interrotto immediatamente la pubblicazione dei post con la figlia. Dato che le sponsorizzazioni sarebbero riprese, Sarcina ha denunciato ancora una volta l'influencer.

Quest'ultima, come rivelato da Il Corriere della Sera, è stata rinviata a giudizio, poiché secondo quanto stabilito dal pm che si occupa del caso, ci sarebbero almeno 5 casi in cui l'ex gieffina avrebbe violato gli accordi presi con l'ex compagno, esponendo la figlia Nina sui social per sponsorizzazioni e pubblicità.

A La Vita in Diretta Clizia Incorvaia controbatte alle parole di Francesco Sarcina

Dopo essersi difesa sui social, Clizia Incorvaia è stata ospite a La Vita in Diretta e ad Alberto Matano ha raccontato come sta vivendo questo momento difficile. L'influencer ha iniziato il suo discorso ricordando di non voler coinvolgere sua figlia in questa situazione che si è creata con l'ex coniuge. A detta di Clizia Incorvaia, infatti, il dovere di un genitore è proprio quello di difendere i propri figli, ma non con la rabbia, ma con l'amore, "facendo un passo indietro".

"Perché chi agisce con rabbia non capisce che sta facendo male alla mia piccola, che ha 9 anni e magari lo legge, anche se non ha un telefono o qualcuno glielo riporta" ha proseguito l'influencer, concludendo il suo discorso dissociandosi da quanto sta accadendo. A suo dire, infatti, un domani Nina leggerà quanto sta accadendo sul web tra i suoi genitori e Incorvaia ha ammesso di non essere felice che venga a conoscenza di questa "battaglia mediatica, mediocre, becera e di bassissimo livello dai suoi genitori".