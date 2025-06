Claudio Lippi: "Fatemi tornare in TV, non pretendo i milioni di Stefano De Martino"

News VIP

L'appello del noto conduttore, oggi 80enne: "La mia vera ambizione è tornare davanti alla gente. Che sia Rai, Mediaset, Discovery o la piazza". Le parole di Claudio Lippi a Fanpage.

Classe 1945, Claudio Lippi è una di quelle figure storiche che hanno fatto la storia della televisione italiana. Conduttore, cantante e autore, è stato per decenni un volto amatissimo dal pubblico e oggi, a 80 anni compiuti, Lippi non ha perso né la lucidità né la passione per quel mestiere che ha definito tutta la sua vita.

Claudio Lippi, Il suo appello al mondo della TV: "Non è l’età che conta, ma il cervello"

E lo ha ribadito con sincerità e un velo di amarezza in una recente intervista rilasciata a Fanpage, in cui ha raccontato episodi cruciali della sua carriera e ha lanciato un appello accorato: "Non pretendo compensi milionari come quelli di Stefano De Martino o Amadeus, ma chiedo di essere ancora riconosciuto come una risorsa. Il pubblico per me è vita."

Uno dei momenti più significativi della carriera di Lippi è legato al suo gesto clamoroso del 2006, quando decise di abbandonare Buona Domenica, all’epoca condotta da Paola Perego. La trasmissione stava virando verso un registro sempre più sensazionalistico, e Claudio non se la sentì di proseguire su quella strada.

“Pensarono di introdurre il ring. Alla prima puntata i due contendenti erano Vittorio Sgarbi e Alessandra Mussolini. Due caratterini omologhi nel perdere il controllo. Fu imbarazzante. Anche Paola Perego mi sembrò imbarazzata, perché era impossibile intervenire”, ha raccontato.

Una situazione che diventò esplosiva già alla seconda puntata, quando – nonostante le richieste di non essere invitati contemporaneamente – Sgarbi e Mussolini si ritrovarono di nuovo insieme in studio. Il risultato? “Si scatenò un inferno”.

A quel punto, Lippi prese una decisione netta:

“Sapevo che se fossi rimasto avrei taciuto per tutta la durata della trasmissione. Allora mi proposero: ‘Tu arrivi, fai la presentazione poi vai in camerino, ti guardi la puntata e 10 minuti prima che finisca, scendi e saluti’. Decisi di andarmene e di rinunciare al contratto. Dissi ai responsabili: ‘Io non sono capace, lo ammetto, di fare questo tipo di televisione. Per rispetto del pubblico’.”

Una scelta etica, ma che ha avuto delle conseguenze. Da quel momento, Pier Silvio Berlusconi non lo ha più ricevuto, ha raccontato, e nonostante abbia smesso di cercarlo, ammette che quella frattura professionale non si è mai ricucita. Durante l’intervista, Lippi ha espresso parole di stima nei confronti di Stefano De Martino, oggi tra i volti più promettenti della Rai:

“De Martino è, nell'accezione popolare, un po’ l'erede di Corrado, di Frizzi, è una persona alla mano come loro. Gli riconosco l’onestà, è rimasto con i piedi nella sua Napoli. Ha avuto due momenti magici: ha ereditato Stasera tutto è possibile e Affari tuoi da Amadeus, facendolo dimenticare”.

Tuttavia, avverte: “Sarebbe sbagliato fare previsioni legate a un futuro che non conosciamo”

Lippi ha espresso infine il desiderio di tornare in scena, di rimettersi in gioco:

“Vorrei fare un appello a chi ritenga di poter valutare una risorsa inutilizzata in questo momento, perché il rapporto con il pubblico per me è vita. La mia vera ambizione è tornare davanti alla gente. Che sia Rai, Mediaset, Discovery o la piazza. Dove c'è una telecamera, per me è televisione.”

E ancora:

“Non è la carta d'identità che dichiara le capacità. È il cervello che conta, non l'età. Chiedo solo di fare una televisione che mi appartenga e che possa condividere con la gente comune, che per me è più importante dei cosiddetti vip.