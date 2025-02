Chiara Ferragni senza freni: "Sono fidanzata e felice con Giovanni Tronchetti Provera.Con Fedez non tornerei mai più"

News VIP

Chiara Ferragni, in Spagna per presenziare all'evento dei Goya Awards, il più importante riconoscimento cinematografico spagnolo. ha rilasciato delle dichiarazioni alla rivista spagnola Hola!, sull'ex marito Fedez e sul suo attuale compagno, il noto imprenditore e manager italiano, Giovanni Tronchetti Provera.

E' la prima volta che la Ferragni parla del suo nuovo amore e lo ufficializza dopo il primo evento pubblico in cui sono apparsi insieme nel gennaio scorso. La nota imprenditrice e Tronchetti Provera infatti, sono apparsi insieme per la prima volta, in occasione del concerto di Max Pezzali al Forum di Assago.

Nel pieno della tempesta mediatica che la sta travolgendo, Chiara Ferragni ha deciso di trascorre qualche giorno in Spagna. L'ex moglie di Fedez si è concessa un soggiorno nel Paese iberico, visitando prima il Municipio di Granada e poi partecipando a un evento organizzato dal brand Goa Organics, di cui è ambasciatrice e infine sul red carpet Premi Goya, dove ha attirato l’attenzione dei fotografi ed è apparsa in forma smagliante con un lool mozzafiato.

La nota influencer ha rilasciato alcune dichiarazioni alla rivista di moda ¡HOLA!. Sul red carpet, Chiara ha espresso la sua felicità per essere in Spagna, che considera il suo "secondo Paese" dopo l'Italia:

"Qui mi sento a casa. Il calore della gente è incredibile, è l’amore più romantico del mondo. Madrid e Roma sono le mie città preferite in Europa. So che, da italiana, non dovrei dirlo, ma Madrid è ancora più elegante e chic".

Parlando della sua relazione con Giovanni Tronchetti Provera, ha dichiarato:

"Sono in una relazione. Sono molto, molto felice. È la cosa migliore che mi sia capitata quest'anno, spero che continueremo così. Avevo bisogno di un bravo ragazzo come lui"

Sul suo passato con Fedez, invece, è stata netta:

"Non voglio più saperne niente. Non tornerei mai con lui. Fine della storia".

Dopo le dichiarazioni decisamente scottanti di Fabrizio Corona su una presunta amante del rapper durante il matrimonio (confermato dalle stessa Ferragni), Fedez ha dichiarato di aver amato con convinzione Chiara e di avere voluto con lei costruire una famiglia.

"Ma c’erano problemi profondi che non siamo riusciti a risolvere, nonostante i tentativi" ha aggiunto. Sulle rivelazioni dell'ex re di paparazzi ha dichiarato:

"È stato un errore, ma non c’è alcun complotto dietro queste rivelazioni. Ho provato a fermare la diffusione di queste notizie, perché non fanno bene né a me, né a Chiara, né alle persone coinvolte".