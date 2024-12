Chiara Ferragni, raggiunto accordo con il Codacons per il Pandoro-gate

News VIP

A distanza di un anno dall'inizio della vicenda nota come Pandoro-gate, Chiara Ferragni e il Codacons sono giunti a un accordo.

Chiara Ferragni e il Codacons avrebbero raggiunto un accordo in merito al caso del Pandoro-gate, che ha travolto l'influencer lo scorso dicembre, facendo crollare la sua immagine pubblica e parte del suo impero finanziario.

Secondo quanto rivelato da Adnkronos, l'influencer e il Codacons hanno raggiunto un accordo per "porre fine a ogni reciproca contestastione e per favorire la distensione dei reciproci rapporti". Alla base dell'accordo tra Chiara Ferragni e l'associazione a tutela dei consumatori ci sarebbe la volontà da parte di entrambi di "chiudere le pregresse vertenze e di guardare positivamente al futuro" in un clima di collaborazione reciproca.

L'accordo tra l'influencer e il Codacons si baserebbe sulla decisione di Chiara Ferragni di risarcire i consumatori e donare 200 mila euro in beneficenza a favore delle donne vittima di violenza: "L'accordo prevede il versamento, da parte di Chiara Ferragni, di una somma di denaro destinata al risarcimento dei consumatori rappresentati dal Codacons e dall'Associazione Utenti Servizi Radiotelevisivi che avevano acquistato il pandoro "Pink Christmas", e di un ulteriore importo per il rimborso delle spese legali sostenute dalle predette associazioni nell'ambito dei vari procedimenti giudiziari. [...] Parte integrante dell'accordo è la donazione che verrà effettuata, da Chiara Ferragni, di una somma di euro 200.000 a favore di un ente scelto d'intesa da Chiara Ferragni ed il Codacons, con preferenza accordata ad iniziative che supportino le donne vittime di violenza."

Il Codacons si impegnerà a ritirare la denuncia nei suoi confronti dopo il Pandoro-gate con l'accusa di truffa aggravata e si occuperà di contattare i consumatori per riferire del risarcimento proposto.

Lo scandalo del Pandoro-gate scoppiava un anno fa in questo stesso periodo: in seguito alla scoperta della mancata assegnazione del denaro ricavato dalla vendita del Pandoro Chiara Ferragni all'Ospedale Regina Margherita di Torino, come riportato nella campagna pubblicitaria del dolce natalizio, per l'influencer era iniziato un periodo di lotte giudiziarie dopo l'accusa di truffa aggravata da parte dell'Antitrust.

A distanza di un anno, finalmente, Chiara Ferragni e l'associazione per la tutela dei consumatori hanno raggiunto un accordo. Il Presidente del Codacons Carlo Rienzi ha commentato che si tratta di un risultato più che positivo e che ha evitato una lunga trafila giudiziaria con "spese legati ed esiti del tutto incerti". Rienzi si è detto soddisfatto dell'accordo raggiunto con Chiara Ferragni, perché permette di riconoscere i danni subiti dai consumatori, ai quali verrano così garantiti "giustizia per chi, in buona fede, aveva acquistato il pandoro credendo di devolvere soldi all'ospedale Regina Margherita di Torino".

Il presidente del Codacons ha precisato inoltre l'ammontare del rimborso che gli acquirenti del Pandoro della campagna riceveranno e dell'indennizzo di 150 euro che verrà loro garantito, grazie all'accordo raggiunto tra l'associazione e Chaira Ferragni.