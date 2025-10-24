TGCom24
Home | VIP | News | Chiara Ferragni: "Il 2024 è stato l’anno più duro tra divorzio e scandali, ma ora sono innamorata e felice"
News VIP

Chiara Ferragni: "Il 2024 è stato l’anno più duro tra divorzio e scandali, ma ora sono innamorata e felice"

Anita Nurzia

Dalla crisi al nuovo amore: Chiara Ferragni si racconta tra successo, dolore e rinascita.

Chiara Ferragni: "Il 2024 è stato l’anno più duro tra divorzio e scandali, ma ora sono innamorata e felice"

Sul nuovo numero di Cosmopolitan Spagna, che le ha dedicato la copertina, Chiara Ferragni è tornata a raccontarsi senza filtri: tra il difficile divorzio da Fedez, il caso Balocco, la rinascita personale e il nuovo amore con Giovanni Tronchetti Provera, l’imprenditrice digitale si mostra forte, consapevole e pronta a voltare pagina.

Chiara Ferragni, dalla crisi al rilancio: "Non mi arrendo mai"

La celebre influencer, oggi 37enne, è apparsa in una versione più matura e riflessiva, ma con la stessa determinazione che l’ha sempre contraddistinta. Lontani i giorni della tuta grigia e delle lacrime in diretta social dopo lo scoppio del Pandoro Gate: Chiara è tornata a sorridere e guarda avanti, decisa a riprendersi la sua immagine e la sua carriera internazionale.

"Non mi arrendo mai. Come tutti, a volte mi sento insicura, ma sono molto concentrata sul risultato finale e se sento di dover fare qualcosa, la faccio"

Con queste parole, Chiara Ferragni racconta a Cosmopolitan la sua rinascita dopo mesi difficili. Negli ultimi due anni la sua vita è stata una montagna russa: prima il clamore mediatico del caso Balocco, poi la separazione dal marito Fedez, con cui aveva condiviso oltre otto anni di amore, due figli e una vita sotto i riflettori.

Eppure, anche nei momenti più bui, Chiara non ha mai smesso di lavorare su sé stessa, ricostruendo con calma la propria immagine e avviando nuovi progetti, molti dei quali proprio in Spagna, dove è tornata a collaborare con diversi brand internazionali. Sulle pagine del magazine, l’imprenditrice ha ripercorso le tappe della sua carriera, da blogger a icona globale dei social media:

"Diventare blogger e poi imprenditrice è stato un percorso che si è sviluppato nel corso di diversi anni. Quello che ho fatto è stato cercare di cogliere le opportunità e non accontentarmi. Credo che si debba essere felici di ciò che si ha, ma per cercare di più bisogna avere fame di vita: di nuove strategie, opportunità, lavoro... Ed è questo che sono. Mi piace sempre imparare. Credo sia per questo che ha funzionato così bene per me"

Un approccio che spiega la sua resilienza e la capacità di reinventarsi ogni volta, anche davanti a una crisi mediatica senza precedenti. "Non ho mai pensato di smettere – aggiunge – ma quando ho bisogno di una pausa, la prendo e basta"

Chiara sa bene che la notorietà porta con sé anche una parte oscura. Con oltre 28 milioni di follower, è una delle donne italiane più seguite al mondo, ma anche una delle più discusse.

"Ho avuto degli haters fin da quando ero adolescente. Prima o poi si sviluppa una corazza, ma ci sono giorni in cui ci si sente deboli, si legge un messaggio cattivo e questo rimane impresso nella mente per il resto della giornata. Ma fa parte del gioco: se vuoi essere sui social media e vuoi che quello sia il tuo lavoro, devi accettarlo"

Poi, un pensiero rivolto ai più giovani e a chi sogna di seguirla nel mondo del digital:

"Le persone dovrebbero capire che se devono dire qualcosa di male, dovrebbero farlo educatamente. Se avessi dato ascolto agli haters, non avrei mai creato The Blonde Salad o non sarei mai diventata un’imprenditrice per paura di quello che avrebbe detto la gente. Quindi dico sempre: se qualcosa ti entusiasma, fallo. La gente parlerà sempre"

Nell’intervista, Chiara Ferragni non cita mai direttamente Fedez, ma il riferimento è chiaro quando parla del periodo più duro della sua vita:

"È stato molto difficile per me perché ho affrontato la separazione, il divorzio e molte altre cose. Tuttavia, mi ha insegnato molto, come godersi le onde della vita. Non ci sarà sempre un anno in cui tutto sarà felice e tranquillo... Sento anche che più cresci, più problemi hai. Per me, la chiave è dare priorità ai problemi che voglio risolvere con urgenza, e quando questi sono a posto, tutto migliora. Avremo sempre alti e bassi. A meno che non siano problemi di salute"
Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Anita Nurzia
  • Co-responsabile della sezione TV
  • Autore del romanzo "Cento Battiti al Minuto"
Suggerisci una correzione per l'articolo
News Correlate
Uomini e Donne, Nadia Di Diodato lancia una frecciatina a Gianmarco Steri e Martina De Ioannon?
news VIP Uomini e Donne, Nadia Di Diodato lancia una frecciatina a Gianmarco Steri e Martina De Ioannon?
Grande Fratello Vip, Massimo Lovati commenta i gossip sulla sua partecipazione
news VIP Grande Fratello Vip, Massimo Lovati commenta i gossip sulla sua partecipazione
Uomini e Donne, Tony del trono over sta mentendo? “Ha lasciato la fidanzata per il programma”
news VIP Uomini e Donne, Tony del trono over sta mentendo? “Ha lasciato la fidanzata per il programma”
Amici 25, Rudy Zerbi deluso da Penelope: "Mi sento umiliato" (VIDEO)
news VIP Amici 25, Rudy Zerbi deluso da Penelope: "Mi sento umiliato" (VIDEO)
Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 24 ottobre 2025
anticipazioni TV Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 24 ottobre 2025
Maria De Filippi nel cast di Belve? ''Avrà un ruolo fisso nel programma di Francesca Fagnani''
news VIP Maria De Filippi nel cast di Belve? ''Avrà un ruolo fisso nel programma di Francesca Fagnani''
Beautiful Anticipazioni Puntata del 25 ottobre 2025: Steffy deve difendersi... stavolta da suo marito!
anticipazioni TV Beautiful Anticipazioni Puntata del 25 ottobre 2025: Steffy deve difendersi... stavolta da suo marito!
Grande Fratello, Donatella Mercoledisanto finisce nel mirino di Mattia Scudieri: "Ecco cosa penso di lei" (VIDEO)
news VIP Grande Fratello, Donatella Mercoledisanto finisce nel mirino di Mattia Scudieri: "Ecco cosa penso di lei" (VIDEO)
Scopri tutte le News Film
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV