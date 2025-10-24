Chiara Ferragni: "Il 2024 è stato l’anno più duro tra divorzio e scandali, ma ora sono innamorata e felice"

News VIP

Dalla crisi al nuovo amore: Chiara Ferragni si racconta tra successo, dolore e rinascita.

Sul nuovo numero di Cosmopolitan Spagna, che le ha dedicato la copertina, Chiara Ferragni è tornata a raccontarsi senza filtri: tra il difficile divorzio da Fedez, il caso Balocco, la rinascita personale e il nuovo amore con Giovanni Tronchetti Provera, l’imprenditrice digitale si mostra forte, consapevole e pronta a voltare pagina.

Chiara Ferragni, dalla crisi al rilancio: "Non mi arrendo mai"

La celebre influencer, oggi 37enne, è apparsa in una versione più matura e riflessiva, ma con la stessa determinazione che l’ha sempre contraddistinta. Lontani i giorni della tuta grigia e delle lacrime in diretta social dopo lo scoppio del Pandoro Gate: Chiara è tornata a sorridere e guarda avanti, decisa a riprendersi la sua immagine e la sua carriera internazionale.

"Non mi arrendo mai. Come tutti, a volte mi sento insicura, ma sono molto concentrata sul risultato finale e se sento di dover fare qualcosa, la faccio"

Con queste parole, Chiara Ferragni racconta a Cosmopolitan la sua rinascita dopo mesi difficili. Negli ultimi due anni la sua vita è stata una montagna russa: prima il clamore mediatico del caso Balocco, poi la separazione dal marito Fedez, con cui aveva condiviso oltre otto anni di amore, due figli e una vita sotto i riflettori.

Eppure, anche nei momenti più bui, Chiara non ha mai smesso di lavorare su sé stessa, ricostruendo con calma la propria immagine e avviando nuovi progetti, molti dei quali proprio in Spagna, dove è tornata a collaborare con diversi brand internazionali. Sulle pagine del magazine, l’imprenditrice ha ripercorso le tappe della sua carriera, da blogger a icona globale dei social media:

"Diventare blogger e poi imprenditrice è stato un percorso che si è sviluppato nel corso di diversi anni. Quello che ho fatto è stato cercare di cogliere le opportunità e non accontentarmi. Credo che si debba essere felici di ciò che si ha, ma per cercare di più bisogna avere fame di vita: di nuove strategie, opportunità, lavoro... Ed è questo che sono. Mi piace sempre imparare. Credo sia per questo che ha funzionato così bene per me"

Un approccio che spiega la sua resilienza e la capacità di reinventarsi ogni volta, anche davanti a una crisi mediatica senza precedenti. "Non ho mai pensato di smettere – aggiunge – ma quando ho bisogno di una pausa, la prendo e basta"

Chiara sa bene che la notorietà porta con sé anche una parte oscura. Con oltre 28 milioni di follower, è una delle donne italiane più seguite al mondo, ma anche una delle più discusse.

"Ho avuto degli haters fin da quando ero adolescente. Prima o poi si sviluppa una corazza, ma ci sono giorni in cui ci si sente deboli, si legge un messaggio cattivo e questo rimane impresso nella mente per il resto della giornata. Ma fa parte del gioco: se vuoi essere sui social media e vuoi che quello sia il tuo lavoro, devi accettarlo"

Poi, un pensiero rivolto ai più giovani e a chi sogna di seguirla nel mondo del digital:

"Le persone dovrebbero capire che se devono dire qualcosa di male, dovrebbero farlo educatamente. Se avessi dato ascolto agli haters, non avrei mai creato The Blonde Salad o non sarei mai diventata un’imprenditrice per paura di quello che avrebbe detto la gente. Quindi dico sempre: se qualcosa ti entusiasma, fallo. La gente parlerà sempre"

Nell’intervista, Chiara Ferragni non cita mai direttamente Fedez, ma il riferimento è chiaro quando parla del periodo più duro della sua vita:

"È stato molto difficile per me perché ho affrontato la separazione, il divorzio e molte altre cose. Tuttavia, mi ha insegnato molto, come godersi le onde della vita. Non ci sarà sempre un anno in cui tutto sarà felice e tranquillo... Sento anche che più cresci, più problemi hai. Per me, la chiave è dare priorità ai problemi che voglio risolvere con urgenza, e quando questi sono a posto, tutto migliora. Avremo sempre alti e bassi. A meno che non siano problemi di salute"