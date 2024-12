Chiara Ferragni e il ringraziamento speciale alla sorella Valentina: "Sei stata la mia roccia"

News VIP

Chiara Ferragni ha detto addio al 2024 e ha rivolto un ringraziamento speciale alla sorella Valentina, per la sua vicinanza nei momenti più difficili vissuti quest'anno.

Il 2024 non è stato un anno facile per Chiara Ferragni: l'influencer ha infatti affrontato la separazione da Fedez, con cui era sposata dal 2017, e il caso del pandoro-gate. A starle vicino, in questi mesi difficili, c'è stata la sorella Valentina Ferragni e, in occasione del suo compleanno, festeggiato il 29 dicembre, Chiara Ferragni le ha rivolto un ringraziamento speciale.

Chiara Ferragni e il ringraziamento speciale per la sorella Valentina: "Sei stata la mia roccia"

In occasione del 32esimo compleanno di Valentina Ferragni, la sorella Chiara Ferragni ha deciso di postare per lei un ringraziamento speciale: la sorella minore ha compiuto 32 anni il 29 dicembre e l'imprenditrice digitale ha deciso di ringraziarla con una serie di fotografie e una tenera didascalia con cui ha voluto dirle quanto sia stata importante la sua presenza in questo 2024:

"I migliori auguri alla mia sorellina, che è stata una delle mie rocce quest'anno e che mi ha insegnato così tanto sull'amore per se stessi e sul cambiamento. Ti voglio bene per sempre Uali"

Così scrive Chiara Ferragni alla sorella Valentina, postando su Instagram una serie di scatti che le ritraggono sempre insieme nel corso di questi anni: dal periodo in cui l'influencer viveva negli USA, al giorno delle sue nozze con Fedez, fino ai ricordi più recenti. Valentina Ferragni ha poi commentato il post con un commosso: "Ti voglio bene, per sempre assieme".

Chiara Ferragni ringrazia la sorella Valentina: le è stata vicina durante la separazione da Fedez e il caso del pandoro-gate

Per la sorella Chiara, il 2024​ è stato un anno complesso e doloroso. L'influencer ha commemorato le dure lezioni apprese in questi mesi con un video recap del 2024, pubblicato qualche giorno fa e nel quale ha mostrato i momenti più difficili, come la separazione da Fedez e il pandoro-gate, ma nel quale ha anche imparato a rialzarsi e a ritrovare l'amore con Giovanni Tronchetti Provera.

La separazione con Fedez è diventata effettiva qualche settimana fa, segnando la fine della loro storia d'amore. Una relazione coronata da un matrimonio da sogno nel 2017 a Noto e dalla nascita dei figli Leone e Vittoria. In questi giorni ha trovato una risoluzione anche il caso del pandoro-gate, scoppiato a dicembre 2023 e che ha fatto crollare in parte l'immagine pubblica dell'influencer e il suo impero finanziario.

Stando a ciò che ha riportato Adnkronos, Chiara Ferragni ha raggiunto un accordo con il Codacons, promettendo di risarcire i consumatori che hanno acquistato il Pink Christmas, il pandoro in edizione limitata da lei distribuito in collaborazione con Balocco, oltre a devolvere 200 mila euro a un'associazione che si occupa di violenza sulle donne.