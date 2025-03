Chiara Ferragni e Fedez, il padre del rapper svela in che rapporti è con l'influencer

News VIP

In occasione della presentazione del suo libro di ricette, Franco Lucia, padre di Fedez ha rivelato in che rapporti è oggi con Chiara Ferragni, oramai ufficialmente sua ex nuora dopo il divorzio dal rapper.

Chiara Ferragni e Fedez: ecco in che rapporti è il padre del rapper con l'influencer

Al settimanale Oggi, Franco Lucia ha raccontato del suo rapporto con Chiara Ferragni: l'influencer ha firmato le carte con cui ufficializzava la separazione da Fedez, dopo la crisi iniziata a dicembre 2023 dopo lo scandalo del Pandoro-gate. Con l'ex moglie di suo figlio i rapporti sono "cordiali", doptutto, aggiunge l'uomo, è pur sempre la madre di Leone e Vittoria, i suoi nipotini.

Nonostante la separazione, i genitori di Fedez riescono a vedere spesso i bambini e al settimanale Franco Lucia racconta: "Vengono a trovarci tutte le settimane, fanno i pigiama party coi figli delle mie nipoti, che vivono qui accanto. [...] L'altra sera abbiamo preparato i bocconcini di pollo al latte, li ha infarinati Vittoria. Va in giro a dire: il mio nonno ha fatto un libro di ricette, ce l'hai?".

L'affetto per i suoi nipoti, racconta ancora Franco Lucia, gli ha cambiato la vita, rendendolo un nonno orgoglioso e gioioso. Per esprimere al meglio il suo amore per i bambini e la sua famiglia, il padre di Fedez si dedica alla cucina, una passione che ha coltivato a partire dalla pandemia, quando ha pubblicato su Instagram diverse ricette, ora raccolte in un libro, Tutto in pentola.

Franco Lucia sul figlio Fedez: "Non sono stato sempre presente..."

Nell'intervista, Franco Lucia ha rivelato alcuni retroscena sul rapporto con il figlio e su come lui e sua moglie hanno affrontato la notizia della malattia di Fedez. Franco Lucia non nasconde di essere stato un padre non sempre presente, ma di aver insegnato al figlio che tutto nella vita si ottiene con i sacrifici e il duro lavoro: "Gli ho insegnato che nella vita bisogna lavorare sodo, altrimenti non si arriva da nessuna parte".

Sebbene il figlio sia diventato un rapper di successo, Franco Lucia non è sempre stato felice della sua carriera, tanto che lui e la moglie avevano preparato un "piano d'emergenza", aprendo un bar: "Pensavamo a lui, ma Federico al bar ci passava un'oretta, mandava al diavolo un cliente e via. Pensava solo alla musica. Alla fine ha avuto ragione lui".

Infine, sulla malattia del rapper, Franco Lucia ha ammesso che è stato un periodo difficile, anche per Fedez stesso, e che la notizia del tumore li ha colti di sorpresa: "Quando si è ammalato di tumore, ho avuto paura, molta. E nemmeno lui sa quanto ha rischito, non lo ha capito neppure adesso".