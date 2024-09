Chiara Ferragni a cena con Silvio Campara, si tratta di una ''storia serissima a luci spente''

News VIP

Chiara Ferragni e Silvio Campara insieme a cena per il compleanno dell'imprenditore? L'ultimo gossip parla di una coppia solida, con progetti insieme da tenere ancora al segreto dai riflettori.

Chiara Ferragni e Silvio Campara continua a vedersi di nascosto dai paparazzi? Dopo la diffusione della notizia sul flirt, l’influencer ha deciso di non prendere mai pubblicamente questo argomento per negare ma neppure per confermare, finita poi al centro del dissing tra l’ex marito Fedez e Tony Effe, e dei pettegolezzi per le rivelazioni di Taylor Mega sul suo matrimonio con il rapper milanese. Insomma, un bel da fare per Chiara, che sembra tuttavia poter contare sull’appoggio della sua nuova fiamma. Ecco i dettagli della cena romantica tra i due.

Chiara Ferragni e Silvio Campara, la love story procede a gonfie vele!

Nel bel mezzo della torrida estate è scoppiato un gossip inaspettato sulla vita sentimentale di Chiara Ferragni. Dopo la fine del suo matrimonio con Fedez, la bionda influencer ha sempre tenuto un profilo basso, concentrando l’attenzione sulla sua famiglia e i suoi nuovi progetti dopo il disastro dello scandalo Balocco che l’ha coinvolta. A differenza del rapper milanese, infatti, Chiara non ha voluto mettere in mostra la sua nuova vita da mamma single, tuttavia è stato il gossip a trovarla. Ferragni è stata avvistata con Silvio Campara e dopo il primo pettegolezzo di dagospia, è stato il settimanale Chi a pubblicare le foto insieme a Forte dei Marmi, poi ci ha pensato Gabriele Parpiglia ad approfondire la questione, spiegando che il CEO della Golden Goose si trova ad un bivio ovvero scegliere tra la passione per l’influencer e la sua famiglia. Proprio nelle ultime ore, il noto giornalista ha sganciato una nuova bomba ai microfoni di RTL 102,5.

“Notizia: ieri era il compleanno del noto imprenditore, ha fatto 50 ajk4 credo. I due hanno festeggiato, non lo sa nessuno. Cena intima e romantica, segno di un rapporto fortissimo, i due sono più uniti che mai, un rapporto di progettualità […] Se ci sono foto della cena romantica? Ci possono essere gli statti degli ingressi in macchina. Una storia costruita mattone dopo mattone, parliamo quindi di una storia serissima a luci spente, mettiamola così”.

Insomma sembra che la love story tra Chiara e Campara abbia un seguito anche dopo l’estate, ma nessuno dei due è ancora pronto a rivelarla al mondo in via ufficiale. Certo la situazione familiare di Campara è complicata e non ancora definita, dato che attualmente è ancora coniugato con sua moglie. Nel frattempo, Ferragni finisce in mezzo al dissing tra Fedez e Tony Effe, soprattutto dopo le ultime rivelazioni di Taylor Mega.

Chiara Ferragni tra la dedica di Fedez e le rivelazioni di Taylor Mega

Come se la situazione non fosse già abbastanza precaria, Chiara Ferragni deve fronteggiare una nuova emergenza. Tutto è nato dal dissing tra Fedez e Tony Effe che ha tenuto banco nelle ultime settimane, concluso per ora con la pubblicazione di “Allucinazione collettiva” ovvero un brano carico di retroscena shock ma anche di speranza che il rapper milanese ha dedicato all’ex moglie, rivelando finalmente i dettagli del loro addio. Ferragni ha immediatamente preso la parola su Instagram, definendo questa canzone “fintamente romantica” e dissociandosi completamente, sebbene i fan dei Ferragnez sperassero che questo potesse essere un ulteriore passo verso la riconciliazione.

L’influencer, tuttavia, non ha alcuna intenzione di ripensarci e nell’incontro, avvenuto poche settimane fa, con l’ex marito e i rispettivi avvocati, ha deciso anche di rinunciare alla cifra che il rapper ha offerto per il mantenimento dei figli, reputandola irrisoria rispetto alla richiesta che ha avanzato. Nelle ultime ore, poi, è scoppiato un nuovo scandalo a causa dell’intervista di Taylor Mega a Le Iene. La content creator, ex fidanzata storica di Tony Effe, si è prestata per il video de “L’Infanzia difficile di un benestante”, ovvero la prima riposta di Fedez al dissing con il collega romano ed ex caro amico. Poi la questione si è allargata quando è saltato fuori che uno dei motivi della contesa tra i due cantanti sarebbe proprio la storia di una notte tra Fedez e Taylor. Lei, nel corso dell’intervista, ha spiegato di non reputare la notte di passione con il rapper un tradimento nei confronti di Chiara, rivelando che i due hanno sempre avuto una storia aperta. Ma sarà veramente così? Per ora Ferragni tace, e rimane a guardare i prossimi sviluppi.