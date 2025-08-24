TGCom24
News VIP

Cesare Cremonini: Chi è Caterina Licini? Età, Amici, Instagram. Tutto sulla presunta nuova fiamma del cantante

Francesca Simone

Conosciamo meglio la presunta nuova fiamma del cantante Cesare Cremonini, ossia Caterina Licini!

Scopriamo qualcosa in più su Caterina Licini, la content creator che ad oggi al centro del gossip per il presunto flirt con Cesare Cremonini!

Caterina Licini: Chi è la presunta nuova fiamma di Cesare Cremonini

Caterina Licini è nata a Padova, in Veneto, nel 1993; quindi dovrebbe avere tra i 31 ed i 32 anni. La sua famiglia, di origine veneta, ed in particolare suo padre, le ha trasmesso una grande passione, quella per i motori. D'altra parte, il suo primo amore è sempre stato quello della danza; infatti, all'età di 19 anni, ha deciso di trasferirsi nella Capitale per inseguire il sogno di diventare una ballerina.

Caterina Licini: Da ballerina di Amici a content creator

Nel 2011, la Licini ha partecipato all'undicesima edizione del talent show di Canale 5, Amici di Maria De Filippi, ed è entrata a far parte della squadra del coreografo Luciano Cannito. La sua avventura all'interno del programma si è interrotta nella prima fase del Serale, però ha comunque proseguito con la sua carriera da danzatrice. Tuttavia, ad un certo punto, la Licini ha deciso di dare una svolta alla sua vita, ed ha preso la patente per la moto, dedicando alla disciplina dell'enduro. Inoltre, in seguito si è trasferita a Milano, dove si è iscritta all'Istituto Europeo di Design e si è specializzata in copywriting e content creation. Ad oggi, infatti, lei lavora proprio come copywriter e content creator.

Cesare Cremonini e Caterina Licini: L'amore è nell'aria?

Sul suo profilo Instagram ufficiale, @caterinalicini, che attualmente conta circa 12.000 follower, ritroviamo dei post in cui si evince quali siano le sue altre passioni: surf, sci, skateboard. Qui, però, non c'è traccia di un partner. D'altra parte, stando agli ultimi rumor, sarebbe sentimentalmente legata al famoso cantante Cesare Cremonini. I due si sono conosciuti quando la Licini è stata scelta come protagonista del videoclip del singolo Ora che non ho più te. Cremonini e la Licini sono stati paparazzati insieme a Cortina d'Ampezzo, però non hanno ancora confermato la voce.

