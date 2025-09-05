Cecilia Rodriguez, tra gravidanza e ritocchi: “Non ho mai rifatto nulla, tranne il seno… e mi sono pentita”

News VIP

"La gravidanza è un periodo bellissimo, pieno di consapevolezza", Cecilia Rodriguez si è raccontata ai follower.

Cecilia Rodriguez sta vivendo uno dei periodi più intensi e felici della sua vita: tra poche settimane stringerà tra le braccia la sua prima figlia, Clara Isabel. In attesa del grande giorno, l’influencer argentina ha deciso di aprirsi con i suoi follower, rispondendo ad alcune domande su Instagram e condividendo dettagli inediti sulla gravidanza e sul suo rapporto con la chirurgia estetica.

Cecilia Rodriguez: "Mi sto vivendo questa gravidanza al massimo"

La sorella di Belen, da sempre molto sincera e diretta con chi la segue, non ha avuto problemi ad affrontare argomenti spesso delicati come i ritocchini. E lo ha fatto con una spontaneità che l’ha sempre contraddistinta.

Alla domanda di un follower che le ha chiesto se avesse mai fatto un rinofiller, Cecilia ha voluto chiarire una volta per tutte: nessuna punturina al naso, nessun filler, nessun ritocco “di passaggio”. L’unico intervento al quale si è sottoposta è stato al seno, quando era molto giovane. Una scelta che oggi, con il senno di poi, non rifarebbe.

“Non ho mai rifatto niente, tranne il seno, di cui poi mi sono pentita. Ero piccola, sicuramente insicura e pensavo che un paio di tet*e più grosse mi avrebbero fatto sentire meglio. Ne andavo fiera, poi mi sono pentita. Non giudico, non sono a favore o contro. Ognuno con il suo viso e la sua vita fa quello che vuole”.

“Come sto? Sto bene, sto molto bene è un bel periodo. È un periodo di molta consapevolezza, però sto bene. Mi sto vivendo questa gravidanza al massimo: sono tranquilla, sono contenta, sono molto sorridente. Non ho tanti sbalzi d’umore, ve l’ho già detta questa cosa qua, però ci tengo a dirlo perché sono molto contenta”.

Con grande onestà, ha raccontato: Una confessione che mette in luce un lato molto umano della showgirl: la ricerca di sicurezza in sé stessa attraverso il corpo, e il successivo percorso di accettazione. Oltre al tema estetico, ha voluto rassicurare i fan sul suo stato di salute e su come stia vivendo l'attesa della piccola Clara Isabel. A pochi giorni dal parto, si sente serena e grata per la sua esperienza di futura mamma:

La bambina dovrebbe nascere a metà ottobre, sotto il segno della Bilancia. Se invece dovesse tardare qualche giorno, sarebbe Scorpione. Cecilia, però, ha voluto sottolineare che l’oroscopo è l’ultimo dei suoi pensieri: ciò che conta davvero è la salute della sua bambina.

Con l’ironia che la contraddistingue, l’argentina ha voluto condividere anche uno degli aspetti meno romantici della gravidanza: le continue corse notturne in bagno.

“È stata veramente una gravidanza senza nessuna complicazione, tranne tutti gli acciacchi di una gravidanza: nausea, sonno, fame, mal di gambe, mi sveglio tipo sette volte durante la notte per andare a fare pipì che è una cosa che veramente mi viene da piangere…”