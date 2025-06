Caroline Tronelli: Chi è la presunta nuova fiamma di Stefano De Martino? Tutto sulla modella

News VIP

Chi è Caroline Tronelli, una delle presunte nuove fiamme di Stefano De Martino? Ecco tutto ciò che sappiamo sul suo conto!

Caroline Tronelli: Segno, Età, Origini

Caroline Tronelli è una giovane modella di cui, al momento, si sa ben poco. Non è noto dove e quando sia nata, quindi non conosciamo né il segno zodiacale né tantomeno l'età. Ciò che è noto, invece, è la sua appartenenza ad una famiglia italiana piuttosto benestante. Infatti, di recente la Tronelli è stata paparazzata su di uno yacht che apparterrebbe proprio alla sua famiglia.

La carriera di Caroline Tronelli

Non si sa con precisione quale sia la sua professione ma, da quel che è trapelato finora, dovrebbe essere una modella. Da ciò che pubblica sui suoi profili social, infatti, si evince che abbia una grande passione per il mondo della moda, ma anche per quello dei viaggi. Inoltre, a quanto pare, nonostante la giovane età, sarebbe già madre di una bambina di nome Vittoria che di recente ha compiuto 1 anno; non si conosce l'identità del padre di quest'ultima.

Caroline Tronelli: Vita sentimentale e Instagram

A quanto pare, da quest'anno ha dato avvio ad una frequentazione con il celebre conduttore napoletano Stefano De Martino, benché secondo molte fonti i due si conoscerebbero da molto più tempo. L'esperto di gossip Alessandro Rosica ha lanciato lo scoop, condividendo uno scatto in cui i protagonisti in questione sono abbracciati e spiegando:

Le altre le teneva lì in zona, non le faceva uscire, lei invece è la preferita. Con le altre solo cene e cenette. Lei l'ha portata direttamente in vacanza, quindi passeranno tanti bei giorni insieme.

Stando ad altri - insistenti rumor - l'ex marito di Belen Rodriguez starebbe persino frequentando la famiglia della Tronelli. Sta di fatto che Rosica ha anche aggiunto che quest'ultima avrebbe un fidanzato ufficiale. Il suo profilo Instagram, invece, è @caroline.tronelli, e conta circa 10.500 follower; tuttavia, è privato, quindi bisogna essere tra i suoi follower per vedere che cosa pubblica.