Carolina Sansoni: Chi è la fidanzata di Tommaso Paradiso? Età, Lavoro, Anna, Instagram

Conosciamo meglio Carolina Sansoni, la fidanzata del cantante Tommaso Paradiso, attraverso tutti i dettagli della sua vita privata di cui siamo a conoscenza!

Carolina Sansoni: Ecco chi è la fidanzata di Tommaso Paradiso

Carolina Sansoni è nata a Roma nel 1989, quindi quest'anno compirà 36 anni. Dopo essersi diplomata al liceo, ha deciso di lasciare l'Italia per andare a studiare in Inghilterra, più precisamente a Londra, dove si è formata in Comunicazione e Marketing. Si è specializzata in Fashion Business presso l'Istituto Marangoni, per poi prendere un master in International Business alla Hult International Business School. Una volta rientrata nel Belpaese, ha fondato un'agenzia creativa nonché un canale media, Talk in Pills, dedicata al mondo del lavoro e dei lavoratori. Inoltre, si è anche lanciata in una nuova avventura, quella di Denoise Design, ossia una start-up che unisce creatività e moda.

Carolina è conosciuta perlopiù per la sua relazione amorosa con uno dei cantanti italiani della nuova generazione più apprezzati degli ultimi tempi, l'ex frontman dei TheGiornalisti ormai solita Tommaso Paradiso. I due si sono incontrati nel 2017 ad una partita di calcio, ed è scoccata subito la scintilla. Carolina è la sua musa ispiratrice, tanto che sono numerose le canzoni d'amore che le ha dedicato. Attualmente, vivono insieme a Fiumicino, nei pressi della Capitale, insieme ai loro cani Ugo e Pina, ma soprattutto insieme alla piccola Anna, la loro primogenita. Lunedì 28 aprile 2025, Carolina ha postato una foto su Instagram in cui Paradiso è steso a letto e tiene stretta a sé una neonata; la didascalia recita:

Papà dice che sei arrivata prima perché non vedevi l’ora di conoscerci. Lui è un eterno romantico, vedrai, ed è anche per questo che lo amo molto. Benvenuta in questo pazzo mondo piccola Anna, non vedo l’ora di fare questo viaggio insieme a te.

Il profilo Instagram ufficiale di Carolina è @caro_sansoni, che attualmente conta più di 53.000 follower. Sulla sua bio leggiamo soltanto che lei è la fondatrice di Talk in Pills. I post che pubblica sono per la maggior parte foto che la ritraggono in giro per il mondo, essendo una grande amante dei viaggi, oppure intenta a dedicarsi al suo lavoro, o a coltivare i suoi rapporti sociali: ha molti amici, ed in più il suo rapporto con Tommaso Paradiso, per quanto siano riservati, appare più solido che mai. Inoltre, da ciò che pubblica si evince che nel 2011 ha perduto precocemente la sua mamma, un grande dolore che l'accompagna da quel giorno in cui lei aveva soltanto 22 anni.