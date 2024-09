Can Yaman confessa: ''Mi considero un attore versatile e non mi limito''

News VIP

Can Yaman incontra le sue fan a Madrid e racconta del suo lavoro come attore, ammettendo di essere molto cambiato professionalmente e di voler essere un attore versatile.

Can Yaman ha ultimato da poche settimane le riprese di Sandokan e ora saluta il personaggio che danno desiderava interpretare e per il quale ha scelto di trasferirsi in pianta stabile in Italia. L’attore turco, durante l’incontro con le sue fan a Madrid, ha parlato della sua carriera e dei suoi obiettivi, lasciandosi andare a diverse considerazioni interessanti. Ecco cosa ha rivelato Yaman.

Can Yaman pronto a nuove avventure dopo Sandokan

Questo anno è iniziato in modo decisamente intenso per Can Yaman. L’attore turco, infatti, si è preparato psicologicamente, professionalmente e fisicamente ad affrontare il ruolo di Sandokan, nel remake della popolare serie tv degli anni Settanta a sua volta ispirata al ciclo narrativo della geniale penna di Emilio Salgari. Yaman ha messo tutto sé stesso nella realizzazione di questo progetto, che lo ha convinto anni fa a lasciare definitivamente la Turchia per trasferirsi in Italia in pianta stabile, consapevole di dover dare il massimo per reggere il confronto con l’amatissima Tigre della Malesia impersonata da Kabir Bedi. Sarà riuscito nel suo intento? Lo scopriremo quando Sandokan approderà su Rai 1 prossimamente e i telespettatori potranno osservare i frutti del duro lavoro di Yaman. Nel frattempo, l’attore turco incontra le sue fan a Madrid, accolto da una folla calorosa, e qui si è lasciato andare ad una serie di dichiarazioni e riflessioni sulla sua carriera in ascesa, costellata da tanti successi ma anche da tanti generi televisivi.

"Sono cambiato molto professionalmente e quando guardo i miei lavori precedenti a volte penso che oggi li avrei interpretati diversamente. Tuttavia, sono molto orgoglioso di ciò che è stato realizzato e dell’apprendimento. Mi considero un attore versatile e non mi limito a nessun genere cinematografico. Non voglio restare fermo ad un personaggio ma piuttosto cambiare e dimostrare che sono un bravo attore”.

Can ha ammesso di amare le sfide e di voler migliorare sé stesso anche in futuro, prendendo spunto dai suoi lavori sul set per fare ancora meglio nei progetti che seguiranno. Dopo Sandokan, infatti, il divo sensuale è atteso sul set della terza stagione di Viola come il Mare, dove tornerà a vestire i panni dell’ispettore capo Francesco Demir al fianco di Francesca Chillemi.

Can Yaman, quanto è cambiato negli anni: dalle soap alle prime serate su Canale 5

La carriera di Can Yaman è decisamente in ascesa ma sin da subito, con i suoi primi lavori, l’attore turco ha dimostrato di saper catalizzare l’attenzione anche grazie all’innegabile presenza scenica. Yaman ha iniziato a ricevere le prime attenzioni con le soap, fino all’esplosione del successo con Daydreamer dove impersona il tubero e affascinante capo della Fikri Harika, al fianco di Demet Ozdemir. Passione, romanticismo e una chimica pazzesca tra i due protagonisti hanno reso la soap amatissima su Canale 5, regalando ascolti stellari tanto da convincere la rete ad acquistare anche Mr Wrong. Qui troviamo Yaman con i capelli corti, le braccia muscolose sempre messe in risalto da gilet da vero macho e tanta ironia, ma questo prodotto purtroppo non ha avuto il successo del precedente e, in Turchia, è stato cancellato dopo appena una stagione.

Mentre appare nei primi spot pubblicitari e diventa volto delle campagne di Dolce&Gabbana, Yaman viene scelto come co-protagonista di Viola come il Mare. La fiction con Francesca Chillemi nei panni di Viola Vitale è un grande successo e tra pochi mesi inizieranno le riprese della terza stagione. Yaman è anche il volto de El Turco, serie storica dove interpreta un condottiero ottomano durante il secondo assedio di Vienna, ma non sappiamo ancora quando verranno trasmessi gli episodi dato che la piattaforma Disney +, che avrebbe dovuto distribuirla, si è poi tirata indietro. L’esperienza su questo set, tuttavia, è stata preziosa anche per Sandokan soprattutto per quello che riguarda combattimenti e corse a cavallo, ed è Yaman stesso a confidarlo durante l’incontro con le fan a Madrid.