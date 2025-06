Can Yaman: Chi è Sara Bluma? Età, Carriera, Instagram. Tutto sulla nuova fidanzata dell'attore turco

News VIP

Conosciamo meglio la nuova fidanzata dell'attore turco Can Yaman, ossia la dj Sara Bluma!

Scopriamo qualcosa in più su Sara Bluma, la dj che ha stregato Can Yaman!

Sara Bluma: Chi è la dj algerina

Sara Chichani, in arte Sara Bluma, è una giovane di circa 30 anni di origini algerine. Al momento non sappiamo con esattezza quale sia la sua data di nascita, quindi non è possibile conoscere né il segno zodiacale o l'età precisa. Invece è nota la sua professione: è una musicista, per la precisione una dj, piuttosto affermata ed apprezzata nel panorama musicale, specialmente in quello del clubbing europeo.

La carriera di Sara Bluma

La Bluma si esibisce perlopiù nelle discoteche di Parigi, Ibiza e Berlino, anche se ormai sono diversi i club internazionali in cui lavora. Il suo primo album, pubblicato nel 2023, è Teenage Dream. Inoltre, è la fondatrice di Boudoir, ossia un format di serate che hanno luogo in un celebre locale della Capitale ed in cui si fondano musica elettronica e burlesque. Proprio nel corso di uno di questi eventi a Caserta, in Campania, dovrebbe aver conosciuto Can Yaman.

Can Yaman pazzo di Sara Bluma!

Attualmente tutti parlano della Bluma poiché è diventata ufficialmente la fidanzata di uno degli attori turchi più famosi ed amati in Italia - e non solo -, l'ex della giornalista Diletta Leotta, Can Yaman. Da tempo circolavano delle voci su di un presunto flirt tra i due, ed in questi giorni sono usciti allo scoperto, mostrandosi mano nella mano sul red carpet dell'Italian Global Seriers Festival a Rimini. Inoltre, hanno persino cominciato a postare degli scatti insieme sui rispettivi profili social. Quello della Bluma è @sara.bluma, e conta circa 34.000 follower.