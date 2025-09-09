TGCom24
Bruno Vespa incoraggia Stefano De Martino: "Un grande campione, i risultati non tarderanno"

Anita Nurzia

Bruno Vespa, pronto al ritorno di Porta a Porta, ha parlato a SuperGuidaTV di Stefano De Martino e il suo game show Affari Tuoi "sconfitto" negli ascolti dal competitor, La Ruota della Fortuna.

Bruno Vespa incoraggia Stefano De Martino: "Un grande campione, i risultati non tarderanno"

Porta a Porta si prepara a riaccendere i riflettori. Lo storico talk di Bruno Vespa tornerà in onda su Rai1 in seconda serata dal 9 settembre e festeggerà, il prossimo 22 gennaio, ben trent’anni di storia televisiva. Per il debutto stagionale, Vespa ha scelto un tema di grande attualità: la vicenda dei video rubati, dilagata in un caso mediatico che ha travolto il Paese.

Affari Tuoi in crisi, Bruno Vespa sostiene De Martino: “Arriveranno i numeri che tutti aspettiamo”

Nel frattempo, il giornalista è pronto anche per il ritorno di Cinque Minuti, il programma di approfondimento che rivedremo dal 29 settembre. Intervistato da SuperGuida TV, Vespa ha rivelato un retroscena inaspettato: non ha ancora firmato il rinnovo del contratto con la Rai e, anzi, avrebbe ricevuto una proposta interessante da parte di Mediaset. “Mi auguro che ci siano buone notizie, c’è una discussione in corso”, ha spiegato ai nostri microfoni.

Nei mesi scorsi si era parlato di un possibile ridimensionamento di Porta a Porta per fare spazio a Passaggio a Nord Ovest di Alberto Angela. Vespa ha chiarito l’equivoco: “Onestamente quello che noi avremmo potuto fare al posto di un’altra serata non avrebbe portato a buoni risultati quindi è stata una scelta strettamente tecnica”.

Sulle nuove puntate, Vespa preferisce non sbilanciarsi troppo sugli ospiti:

“Non rispondo mai a queste domande per non fare un torto alle persone non citate. Più si va in alto e più mi farebbe piacere, ma i Cinque minuti sono complementari rispetto a Porta a Porta. È ovvio che l’ospite di rilievo fa prima Cinque minuti e poi Porta a Porta, perciò questo sposalizio è indispensabile”.

Parlando del caso dei video intimi rubati, Vespa si è lasciato andare a una riflessione personale, rispondendo a chi gli chiedeva se vorrebbe avere Stefano De Martino come ospite: “Certo che mi piacerebbe ma sono scelte personali e private. Non ho mai forzato nessuno e rispetto. Sono dei traumi, io cerco di mettermi nei panni degli altri, bisogna sempre capire quanto male si possa fare, lo tengo presente”.

Infine, il conduttore ha parlato propriop di Stefano De Martino e del suo game show Affari Tuoi, al centro di sfide complicate negli ascolti:

“Lui è un grande campione, sono stato sempre un suo sostenitore, continuo ad esserlo e sono sicuro che anche per lui arriveranno i risultati che merita e che tutti ci aspettiamo”.
