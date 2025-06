Bianca Balti, ospite stasera a Belve: "La malattia mi ha fatto capire la mia forza. È stato l’anno più bello della mia vita"

News VIP

Questa sera, martedì 3 giugno, la supermodella Bianca Balti sarà ospite di Francesca Fagnani nel celebre talk di Rai 2, Belve, dove si racconterà senza filtri, affrontando anche i momenti più delicati della sua vita, tra cui la recente lotta contro un tumore ovarico.

Con sorprendente serenità e forza d’animo, Bianca ha rivelato come questo ultimo anno, nonostante tutto, sia stato per lei profondamente significativo:

“Più mi succedono cose difficili, più capisco la mia forza interiore. Questo è stato l’anno più bello della mia vita e lo credo davvero”.

La modella ha poi toccato un tema molto personale: il comportamento del mondo della moda nei suoi confronti durante la malattia. Secondo la Balti, diversi brand si sarebbero fatti da parte:

“Si sono un po’ tolti ma, col senno di poi, dico che è anche normale. Magari sapendo che ero malata non venivano a chiedermi altre occupazioni, per cui ho voluto far vedere che c’ero. Volevo suscitare una risposta del mio mondo che non c’è stata. C’è stata però dopo Sanremo”.

Nel corso dell’intervista, Francesca Fagnani ha poi voluto approfondire cosa, secondo Bianca, distingue una semplice modella da una vera top model. La risposta della Balti è arrivata netta e senza giri di parole:

“Dipende. Alcune hanno una luce diversa e io appartengo a questa categoria. O sennò devi avere una particolare fame. Pensando a certe mie colleghe che hanno raggiunto il top dico che avevano una grande grande fame, per cui sono state disposte a bazzicare, a fare, pur di rimanere al top”.

In un momento più leggero dell’intervista, la conduttrice ha ricordato una frase diventata virale della modella, in cui chiedeva ironicamente a Dio di alleviarla dalla “forte attrazione verso il pene”. La risposta di Bianca non si è fatta attendere e ha spiazzato tutti con il suo umorismo“ Dio ha fatto di più, mi ha dato il pene migliore al mondo”, riferendosi al compagno Alessandro Cutrera. Poi ha aggiunto con una battuta: “Scriverò un libro dal titolo Come il pene mi ha guarita dal cancro”, facendo scoppiare a ridere la Fagnani.

Nella quinta puntata di Belve, che andrà in onda questa sera su Rai 2, Francesca Fagnani incontrerà Bianca Balti, Guè e Lucrezia Lante della Rovere. Anche in questa puntata la cantante Serena Brancale regalerà un momento musicale con una cover. Non mancherà la sigla di chiusura con tutti i fuori onda degli ospiti, uno dei momenti più attesi dal pubblico.