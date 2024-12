Belve, Teo Mammuccari lascia lo studio con un "Vaff*****", poi pubblica (e cancella) gli audio con Francesca Fagnani

News VIP

Ieri, martedì 10 dicembre, è andata in onda una nuova puntata di Belve: tra gli ospiti più chiacchierati Teo Mammuccari che ha abbandonato lo studio, non mancano di lanciare strali contro la conduttrice. Poi sui social, ha pubblicato (e cancellato subito dopo) gli audio con Francesca Fagnani precedenti all'intervista

L'intervista di Teo Mammuccari a Belve era una delle più attese di questa stagione della trasmissione condotta da Francesca Fagnani: dalle prime anticipazioni diffuse, l'ex Iena ha abbandonato lo studio dopo poche domande, infastidito dalle domande della giornalista. Nonostante l'intervista si sia interrotta, la produzione della trasmissione ha deciso di mandare in onda comunque la chiacchierata tra l'ex conduttore e la giornalista, senza tagli, compreso il "vaff*****" finale con cui Mammuccari ha abbandonato lo studio. Durante la messa in onda della puntata, Teo Mammuccari ha pubblicato (e poi subito dopo cancellato) i messaggi audio che si era scambiato con la conduttrice prima dell'intervista.

Belve, Teo Mammuccari abbandona lo studio: "Vaff******, questa è la prima e ultima volta"

Da giorni, l'intervista di Teo Mammuccari a Belve ha suscitato molto interesse, perché l'ex conduttore de Le Iene ha abbandonato lo studio dopo soli 15 minuti dall'inizio della chiacchierata. Fin dall'inizio della conversazione con la giornalista, Mammuccari ha mostrato un atteggiamento ostile e provocatorio, fin dalla domanda "Che belva si sente?". A questa domanda, infatti, Teo Mammuccari ha replicato con un seccato "dipende dalle domande che mi fai". L'ex Iena ha ammesso di essere infastidito anche dal lei con cui la conduttrice continuava a rivolgersi a lui, perché in camerino Francesca Fagnani era stata più amichevole e gli aveva dato del tu.

Il tono dell'intervista è continuato su questa linea, con Mammuccari che sembrava fraintendere volutamente alcune domande o replicava in maniera polemica o secca: "Stai facendo un ritratto di me molto brutto" ha poi dichiarato Teo Mammuccari. L'ex conduttore ha accusato la conduttrice di "martellarlo" e che in realtà il ritratto che stava facendo la giornalista di lui non era per nulla veritiero. Quando la conduttrice gli ha chiesto di provare a sostenere le sue domande, senza mettersi sulla difensiva, Mammuccari l'ha interrotta:

"Pensavo fosse una chiacchierata più divertente. Mi hai fatto 30 domande tutte legate a chi ha detto di me così, chi ha detto di me colà. Poi il pubblico sta in silenzio al buio. In camerino hai fatto l'amica, mi hai dato del tu, ora decidi di darmi del lei."

Francesca Fagnani ha provato a chiedergli di ripensarci, ma quando Mammuccari ha insistito che non si è comportata in maniera onesta con lui, la conduttrice ha replicato: "Se non hai mai visto il programma, perché allora chiedi di partecipare?". Alla fine, Teo Mammuccari ha abbandonato lo studio, lasciando senza parole la conduttrice, che ha commentato "Questa è la prima volta". L'ex Iena mentre usciva le ha così replicato:

"Questa è la prima e l'ultima volta, ma vaff*****"

Belve, Teo Mammuccari pubblica (e poi cancella) i messaggi audio con Francesca Fagnani

L'intervista di Teo Mammuccari a Belve ha suscitato un'ondata di commenti social per l'atteggiamento irrispettoso e polemico dell'ex Iena: molti utenti sul web hanno commentato - come aveva già fatto notare Francesca Fagnani al suo ospite - che il format di Belve è ben chiaro e che dal momento si sceglie di farsi intervistare dalla giornalista, è necessaria anche una buona dose di ironia e divertimento per sostenere le domande "graffianti" tipiche del programma.

Durante la messa in onda della puntata, ieri sera, martedì 10 dicembre, Teo Mammuccari ha pubblicato e poco dopo cancellato i messaggi audio che si era scambiato con la giornalista prima dell'intervista. Nonostante l'ex Iena li abbia poi eliminati, gli utenti del web hanno intercettato i messaggi e questi continuano a circolare in rete. Il contenuto degli audio ha rivelato che la conduttrice si è limitata a essere molto gentile con l'ex conduttore e si è detta contenta di averlo in studio: "Visto che l'edizione è bella e tu sei giusto, ci ho pensato, vorrei farti l'intervista".

Gli altri audio erano dello stesso tenore e riportavano delle semplici comunicazioni relative all'organizzazione dell'intervista, con scambi di informazioni tra la giornalista e Teo Mammuccari.