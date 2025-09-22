BellaMà di sera chiude dopo sole due puntate: flop di ascolti e sperimentazione fallita

News VIP

La decisione è arrivata con un comunicato ufficiale della tv pubblica

È durata appena due puntate l’avventura di BellaMà di sera, il nuovo esperimento televisivo di Pierluigi Diaco in onda su Rai 2. Come riportato da Davide Maggio, la Rai ha deciso di interrompere il programma, nato come spin-off serale del contenitore pomeridiano BellaMà, affidato allo stesso conduttore.

BellaMà di sera, "Rai comunica che quella di ieri è stata l’ultima puntata, decisione è stata presa dopo una valutazione attenta"

La decisione è arrivata con un comunicato ufficiale della tv pubblica:

"Rai comunica che quella di ieri è stata l’ultima puntata di BellaMà di sera. La decisione è stata presa dopo una valutazione attenta degli ascolti e delle modalità di programmazione di un breve progetto sperimentale che aveva l’obiettivo di offrire contenuti rinnovati per il pubblico"

Nelle intenzioni degli autori, BellaMà di sera voleva proporre un viaggio nell’evoluzione del costume italiano attraverso la musica, raccontando il sentimento popolare degli italiani con l’aiuto di ospiti, cast fisso e momenti di spettacolo. Un format ambizioso che, almeno sulla carta, puntava a fondere cultura, intrattenimento e leggerezza.

Gli ospiti non sono mancati: nella prima puntata hanno partecipato Marco Morandi, il critico musicale Gino Castaldo, i Ricchi e Poveri, Licia Colò e il trio Michele Cucuzza, Attilio Romita e Flora Canto. Questi ultimi sono stati coinvolti in un “notiziario scanzonato” con sketch ironici sui fatti curiosi della settimana. A rendere ancora più “pop” il tutto ci ha pensato Valeria Marini, che sul finale della trasmissione si è sdraiata su un lettone rosa in studio per dispensare consigli d’amore.

Al di là delle ambizioni dichiarate, il risultato non ha convinto né critica né pubblico. Il debutto di BellaMà di sera si è tradotto in un vero e proprio tonfo negli ascolti: appena 347.000 telespettatori con il 2% di share nella prima mezz’ora, per poi risalire a una media di 603.000 spettatori pari al 4% nei restanti 70 minuti. Numeri troppo bassi per giustificare la prosecuzione di un format già fragile e traballante al debutto.

Così, dopo appena due settimane, cala il sipario su BellaMà di sera, lasciando dietro di sé la scia di un tentativo mal riuscito di reinventare il varietà in chiave moderna.