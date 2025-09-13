TGCom24
Belen Rodriguez: Chi è Stefano Belingardi Clusoni? Età, Lavoro, Instagram. Tutto sulla presunta nuova fiamma della showgirl

Francesca Simone

Conosciamo meglio la presunta nuova fiamma della conduttrice argentina Belen Rodriguez, ossia Stefano Belingardi Clusoni!

Scopriamo qualcosa in più su Stefano Belingardi Clusoni, l'architetto che ad oggi al centro del gossip per il presunto flirt con Belen Rodriguez!

Stefano Belingardi Clusoni: Chi è la presunta nuova fiamma di Belen Rodriguez

Stefano Belingardi Clusoni è nato a Milano nel 1987, quindi ha tra i 37 ed i 38 anni. Di professione fa l'architetto, ed è considerato uno dei più brillanti in Italia. Si è laureato presso l'Accademia di Architettura di Mendrisio. Conseguito il prestigioso titolo, si è trasferito in Germania, a Berlino, per lavorare nel campo dell'architettura urbanistica. In seguito a questa edificante esperienza, ne ha avuta un'altra in Cina, a Shangai; poi ha deciso di ripartire per tornare in patria. Nel Belpaese, nel 2016, ha fondato il suo studio, Stefano Belingardi Architects.

Progetti e Instagram Stefano Belingardi Clusoni

Tra i suoi progetti più importanti ci sono la nuova sede di Satispay nel distretto di Isola, la Torre degli Uffici all'ingresso sud di Milano, l'edificio Iceberg presso la Fondazione Prada. Così, nel 2020 ha ricevuto un importante riconoscimento: è stato inserito nella lista dei migliori architetti under 40 in Italia. In più, ha avuto l'onore di presentare i suoi lavori alla Triennale di Milano. Sul suo profilo Instagram ufficiale, @stefanobelingardiclusoni, che al momento conta circa 6.000 follower, possiamo vedere diversi di questi suoi progetti.

Stefano Belingardi Clusoni e Belen Rodriguez: L'amore è nell'aria?

In passato dovrebbe aver avuto un flirt con Marcia Pellegrinelli, modella ed ex fidanzata del cantante Eros Ramazzotti. Ad oggi, però, il suo nome è sulla bocca di tutti perché si sta vociferando di un sua presunta frequentazione con la conduttrice e showgirl argentina, Belen Rodriguez. I due si sarebbero conosciuti durante un weekend in barca con degli amici in comune, tra cui Christian Vieri e Costanza Caracciolo. A quanto pare, sarebbero stati beccati "avvinghiati, incuranti degli sguardi indiscreti". In attesa di una conferma o di una smentita da parte dei diretti interessati, scopriamo che mentre figura tra i seguiti di lui su Instagram, la Rodriguez non compare tra i suoi follower.

Francesca Simone
  • Redattore Sezione TV
  • Esperta in Soap e Gossip
