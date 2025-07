Belen Rodriguez: Chi è Andrea Foriglio? Età, Instagram, Uomini e Donne. Tutto sulla presunta nuova fiamma della showgirl

News VIP

Scopriamo qualcosa in più sulla presunta nuova fiamma della showgirl argentina Belen Rodriguez, ossia Andrea Foriglio!

Andrea Foriglio: Chi è l'ex corteggiatore di Uomini e Donne

Andrea Foriglio è nato nel 1994, quindi ha tra i 30 ed i 31 anni, a Roma. Nella Capitale vive e lavora come osteopata, ma anche come divulgatore. Tra i suoi pazienti ci sono diversi vip, come ad esempio Elettra Lamborghini ed Antonella Elia. Non è sconosciuto al mondo dello spettacolo. Infatti, nella stagione televisiva 2022/2023, ha preso parte al noto dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, Uomini e Donne. All'epoca corteggiava la tronista Nicole Santinelli. Archiviata questa esperienza, è tornato alla sua vita di sempre. Tuttavia, lo scorso anno si è legato ad una showgirl, l'ex volto del Grande Fratello Guendalina Canessa. La relazione amorosa, però, non è durata molto e non sembra si sia conclusa nel migliore dei modi.

Il suo Instagram ufficiale è @dottforiglio, e conta circa 85.000 follower. Il profilo è certificato e pubblico, e nella sua bio leggiamo: "Elimino dolori lombari e cervicali. Osteopata, divulgatore e autore best seller. Founder @_af_lab_". Inoltre, è presente anche su Facebook: https://www.facebook.com/DottForiglio.

Andrea Foriglioe Belen Rodriguez: L'amore è nell'aria?

Dopo Angelo Galvano, Belen Rodriguez potrebbe aver ritrovato l'amore al fianco di Andrea Foriglio. A lanciare lo scoop è stata l'esperta di gossip, Deianira Marzano sul suo profilo Instagram. Infatti, quest'ultima ha postato delle foto e dei video che le sono arrivati da un follower che li ha beccati insieme. Secondo questo utente, i due erano piuttosto vicini e complici. La Rodriguez e Foriglio non hanno confermato né smentito il rumor, sta di fatto che, se si può considerare un indizio, si seguono su Instagram.