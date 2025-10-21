Belen Rodriguez beccata in dolce compagnia. Ecco chi è la nuova fiamma della showgirl argentina

News VIP

Belen Rodriguez di nuovo innamorata?

Belen Rodriguez è un'inguaribile romantica, tanto che, nonostante non sempre sia stata molto fortunata, non ha mai smesso di credere nell'amore e di credere che lì fuori esista la sua anima gemella. Così, dopo qualche chiacchieratissimo flirt estivo, ora, mentre si gode la sua nipotina, Clara Isabel, la figlioletta neonata di Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser, sembra aver intrapreso una nuova frequentazione. Ma chi è stavolta l'uomo con cui sta uscendo? Stiamo parlando di un noto chirurgo di origini turche. Ecco tutti i dettagli di cui siamo a conoscenza al momento su di lui.

Belen Rodriguez: Ecco chi è la presunta nuova fiamma Kemal Alagol

Il bell'imbusto con cui la Rodriguez è stata paparazzata in atteggiamenti inequivocabili risponde al nome di Kemal Alagol, un chirurgo di 41 anni di origini turche. Tuttavia, è persino un personaggio piuttosto noto nell'ambito del jet set, infatti frequenta i locali più in di Roma e di Milano. La showgirl argentina è stata beccata dai fotografi del magazine Chi in sua compagnia. La Rodriguez e Alagola stavano uscendo insieme da un palazzo, dopo che avevano cenato insieme. La mattina successiva, la soubrette è tornata all'hotel in cui alloggiava per prendere i bagagli ed andare in stazione, e al suo fianco c'è sempre stato lui, che, per salutarla, le ha dato un bacio.

Belen Rodriguez e Cecilia Rodriguez: Pace fatta

L'ultimo flirt che è stato attribuito alla Rodriguez è stato quello con l'architetto Stefano Belingardi Clusoni, e risale a circa un mese fa. Ad oggi, la conduttrice del sudamerica potrebbe aver voltato pagina, e potrebbe aver intrapreso una nuova conoscenza con tale Kemal Alagol. Al momento non ci sono né conferme né smentite da parte della diretta interessata, che, forse, preferisce andarci con i piedi di piombo, viste tutte le recenti - e meno recenti - "scottature". Attualmente, la Rodriguez si sta godendo la sua famiglia, finalmente riunita dopo l'allontanamento dall'adorata sorella, Cecilia.