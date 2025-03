Bebe Vio: Chi è Giammarco Viscio? Età, Lavoro, Instagram. Tutto sul fidanzato della campionessa paraolimpica

News VIP

Scopriamo qualcosa in più su Giammarco Viscio, la dolce metà di Bebe Vio!

Conosciamo meglio Giammarco Viscio, il fidanzato della campionessa paraolimpica Bebe Vio, attraverso tutti i dettagli della sua vita privata di cui siamo a conoscenza!

Bebe Vio: Ecco chi è il fidanzato Giammarco Viscio

Fino a poco tempo fa era pressocché uno sconosciuto, ora, invece, il suo nome è sulla bocca dei più: stiamo parlando di Giammarco Viscio. Quest'ultimo, infatti, è il fidanzato di Bebe Vio, l'amata campionessa paraolimpica. Ma ecco che cos'altro sappiamo su di lui!

Giammarco Viscio ha 32 anni, quindi è del 1992. Attualmente, però, non conosciamo né la data né il luogo di nascita, quindi non sappiamo quale sia il suo segno zodiacale né tantomeno quali siano le sue origini. Sappiamo invece che ad oggi vive nella Capitale, a Roma.

Di professione fa il calciatore. Nel 2021 Viscio ha ricoperto il ruolo di difensore nella squadra di Serie B George Best Team. Nonostante ciò, è sempre rimasto lontano dalla luce dei riflettori, almeno fino a quando non ha iniziato a frequentare Bebe Vio. Il calciatore e la campionessa paraolimpica di scherma farebbero coppia fissa da ormai circa tre anni, visto che nel 2022 sono stati paparazzati insieme mentre si scambiavano delle effusioni in pubblico. Tuttavia, Bebe ha scelto non pronunciarsi direttamente sulla questione, preferendo non parlare della sua vita privata.

In questi giorni, Bebe ha postato delle foto sui social per condividere con i suoi follower dei momenti della sua vacanza, che ha fatto proprio in compagnia della sua dolce metà, appunto Viscio, ufficializzando la loro relazione amorosa. E a proposito di social, il profilo Instagram ufficiale di quest'ultimo è @giammv__, al momento conta soltanto 831 follower ed è privato.