Beatrice Valli e la dolorosa confessione sul figlio: "Chiudevo le finestre, temevo che Alessandro potesse togliersi la vita"

Beatrice Valli racconta del periodo difficile che ha attraversato con suo figlio Alessandro. Ecco le sue parole.

Beatrice Valli sul figlio Alessandro: "Avevo paura che potesse togliersi la vita"

Beatrice Valli ha rilasciato una toccante intervista a Luca Casadei per il podcast One More Time. La nota influencer ha raccontato anche di aver passato un momento piuttosto difficile con il primo dei suoi quattro figli, Alessandro, nato da una precedente relazione, quella con il calciatore Nicolas Bovi.

Io ho sempre cercato di fargli amare suo padre , e per fortuna lui lo ama. Il problema, purtroppo, ed è una cosa che ci ha fatto andare anche in terapia con mio figlio, è che vede poco il padre. Lo vede poco perché lui lavora, si vedono tre/quattro volte l'anno. Nicolas non riconosce di essere diventato un padre e non riconosce suo figlio come una priorità. E non riconoscendo che sia una priorità per lui, dà priorità ad altro a quella che è a la sua vita.

Poi, ha confessato che, nel corso della sua ultima gravidanza, Alessandro non è stato molto bene:

Io sto cercando di proteggere e sdrammatizzare per alleggerire la cosa con mio figlio, e sto facendo del mio meglio. Ci siamo accorti che era una cosa da prendere in mano quando mio figlio non è stato bene, c'era qualcosa che lo agitava, non riusciva a stare tranquillo. Anche mio figlio gioca a calcio e durante l'ultimo anno in una squadra lo vedevo agitato, aveva l'ansia e il vomito prima delle partite.

Ed ha aggiunto che, ad un certo punto, ha ritenuto necessario rivolgersi ad uno psicologo:

Io ero incinta della quarta figlia e non ero pronta, mancavano due settimane al parto, però dovevo esserlo. Lui ha avuto una fase in cui diceva che non si sentiva nel corpo di quello che stava vivendo, quasi come se il suo corpo gli parlasse come se non dovesse essere qua... è stato un periodo tosto in cui io chiudevo le finestre per paura di questo suo momento. Abitavamo al dodicesimo piano e molte volte lo trovavo fuori a guardare il cielo. Parlavo con lui, e potevo stargli vicino e dirgli: "Sono qua ad ascoltare quello che vuoi dirmi, se non vuoi dirmi nulla sono qua". Lì ho capito che non soltanto io avevo bisogno di essere supportata come genitore, ma avevo bisogno anche di capire cosa lui stesse passando. Con questa psicoterapeuta, che sta seguendo ancora, dopo il primo incontro le ho chiesto: "Ma mio figlio potrebbe togliersi la vita?", e lei mi ha detto: "Non dobbiamo dare per scontato niente, la cosa che tu puoi fare è stargli vicino".

In merito al percorso psicoterapeutico ha detto:

Io avevo tre figlie, una neonata di due settimane, e questo percorso da affrontare. La prima cosa che ho fatto è stata parlare con mio marito, che ha cresciuto Alessandro, per capire cosa potevamo fare noi per lui. Ci facciamo seguire e butto fuori anche la questione del padre di Alessandro. La parte importante era la mancanza della parte maschile. Alessandro ha sempre un esempio, e Nicolas ringrazia sempre Marco per quello che ha fatto, ma noi siamo molto collegati al legame di sangue e Alessandro predilige la parte di suo padre, ed è alla ricerca di quello che è, e lui non si spiega come mai suo padre non lo voglia, si sente inadeguato. Io ho cercato di tutelare questa cosa, di prendere in mano tutto mettendo in terapia sua padre, che ha fatto tre incontri perché non se la sentiva di proseguire. Sto proseguendo insieme a mio figlio e a Marco, che è una fetta importante della sua vita. Alessandro vede Marco come un padre nel quotidiano, ma poi gli manca il padre del suo DNA.

Tuttavia, la Valli ha concluso dicendo che, nonostante il periodo complicato, ora Alessandro sta molto meglio.

Alessandro adesso sta meglio. Giustamente ha sempre questo modo di difendersi dagli attacchi nei confronti della persona che ha accanto, cioè io... è tanto legato a me, e deve restare collegato a me per trovare la sicurezza e la radice che gli ho sempre dato.