Battiti Live, Ilary Blasi svela: "Ecco cosa penso di Achille Lauro"

La simpatica e amata conduttrice di Cornetto Battili Live, Ilary Blasi, rivela qual è il suo tormentone estivo preferito e parla del suo futuro con Bastian.

Lunedì 7 luglio 2025 su Canale 5 è partita ufficialmente la nuova edizione di Cornetto Battiti Live, uno degli eventi musicali tra i più amati della stagione. Al timone Ilary Blasi e Alvin, per il secondo anno consecutivo. Ad accompagnarli l'amatissima Iena Nicolò De Devitiis.

Le confessioni di Ilary Blasi

La prima puntata di Cornetto Battiti Live è andata in onda lunedì 7 luglio 2025 in prima serata su Canale 5 e ha registrato 2.177.000 spettatori e uno share del 19.9%. Dal suggestivo palco sul mare della piazza di Molfetta, la migliore musica del panorama italiano e internazionale. Ad accompagnare le performance dei cantanti, un incredibile corpo di ballo formato anche dagli allievi della scuola di Amici.

Al timone per il secondo anno consecutivo Ilary Blasi e Alvin, che saranno accompagnati in questa nuova avventura dall'ex Iena Nicolò De Devitiis, che intervisterà i cantanti nel backstage. Intervistata dal settimanale Chi, proprio la simpatica conduttrice romana ha parlato di questa edizione dello show e rotto il silenzio su un possibile matrimonio con il compagno Bastian.

Ilary Blasi sorprende su Achille Lauro

In occasione della nuova edizione di Cornetto Battiti Live, Ilary Blasi ha rilasciato una nuova intervista al settimanale Chi in cui ha svelato qualche retroscena circa la sua partecipazione alla rassegna musicale estiva che è ripartita su Canale 5 lunedì 7 luglio 2025. La conduttrice ha parlato del successo riscosso da Achille Lauro e svelato quali sono i suoi tormentoni estivi:

Achille Lauro è sexy, ha un suo perché, uno sguardo intrigante. Tutte le mie amiche sono impazzite per lui [...] Il tormentone per noi di Battiti è "Serenata" di Alessandra Amoroso e Serena Brancale, visto che è la nostra sigla, ma mi piace anche "Oh ma" di Rocco Hunt e Noemi.

Chiuso il capitolo Battiti, la Blasi ha parlato della sua relazione con Bastian. Sulla possibilità di sposarlo, la simpatica conduttrice romana ci ha scherzato su affermando: "Devo ancora divorzare, sono ancora sposata. A lui piacerebbe e io non ho paura di sposarmi. Non vedo il matrimonio come una gabbia. Non lo escludo".