Barbara D’Urso torna in Rai, svolta inaspettata: otto prime serate nei palinsesti provvisori

News VIP

Barbara D’Urso verso il ritorno in TV: Rai pronta a puntare sull’ex regina di Mediaset?

La stagione televisiva 2025/2026 potrebbe segnare un clamoroso ritorno sul piccolo schermo: quello di Barbara D’Urso. Dopo due anni di silenzio e lontananza dai riflettori, il nome della storica conduttrice è tornato a circolare con insistenza tra le bozze dei palinsesti Rai.

Il clamoroso ritorno di Barbara D'Urso in Rai

A lanciare l’indiscrezione è Davide Maggio, che anticipa come nei documenti informali dell' Offerta TV Rai 2025/2026, in arrivo al prossimo Consiglio di Amministrazione, ci sarebbe in programma uno show in prima serata con la D’Urso.

Il progetto prevederebbe otto puntate, in onda il venerdì sera a partire da gennaio, in quello che potrebbe essere un format ispirat alla tradizione popolare televisiva, con richiami al celebre Carramba che sorpresa di Raffaella Carrà, ma rivisitato in chiave "d’ursiana".

Per la D’Urso si tratterebbe di un ritorno importante, dopo l’uscita di scena da Mediaset avvenuta improvvisamente nel 2023. Una chiusura che ha lasciato spiazzati molti spettatori, soprattutto dopo sedici anni da volto di punta dell’azienda di Cologno Monzese e cinquant’anni di carriera televisiva. Al suo posto, alla guida di Pomeriggio 5, arrivò Myrta Merlino, ma il format stesso è ora in discussione.

Barbara ha raccontato il momento dell’addio in un’intervista al Corriere della Sera: "Allo scadere del contratto mi sono arrivati due tir pieni di roba». Dentro c’erano non solo oggetti di scena, ma anche ricordi personali. “Alcune cose le ho tenute. come i pupazzi e i regali dei miei spettatori. Il resto, tra cui vestiti, scarpe, e perfino le Barbie Barbara D’Urso, le metterò in vendita per beneficenza a favore della cooperativa sociale Arimo”.

In quelle scatole, ha rivelato in una conversazione più intima a Sette, c’era letteralmente una vita intera, compresi gli scatti dei suoi genitori il giorno del matrimoni. Ora la possibilità di tornare in prima serata su Rai 1 segna un punto di svolta. Una scelta che, se confermata, rappresenterebbe un'importante seconda chance professionale. In attesa dell’ufficialità dal CdA Rai, il progetto sta già facendo discutere.C'è infatti chi temei che il suo ritorno possa infrangere quell’equilibrio diplomatico che negli ultimi anni ha tenuto le due grandi emittenti – Rai e Mediaset – in una sorta di silenziosa “pax televisiva”.

Il verdetto arriverà a breve. Ma intanto, una cosa è certa: Barbara D’Urso è pronta a riprendersi la scena.