Barbara D’Urso rompe il silenzio: "Dopo l’addio a Mediaset ho lasciato l’Italia per il troppo dolore"

Barbara D'Urso si è raccontata a cuore aperto a Il Corriere della Sera: "Ho imparato ad attraversare il dolore e a riempire il vuoto"

Dopo un lungo silenzio durato due anni, Barbara D’Urso ha deciso di raccontarsi. Lo fa in un’intervista firmata da Teresa Ciabatti, in uscita il 30 maggio su 7, il magazine del Corriere della Sera. Un confronto sincero con se stessa e con un percorso professionale interrotto bruscamente.

Barbara D’Urso si racconta al magazine 7: "Fino al giorno prima dell'addio a Mediaset ricevevo una media di duecento messaggi, Il giorno, spariti tutti. Sono rimasti gli amici più stretti"

Nel luglio del 2023, Mediaset annunciò attraverso una nota ufficiale che D’Urso non sarebbe più stata al timone di Pomeriggio Cinque, il suo ultimo spazio televisivo attivo. In quella stessa comunicazione si parlava di progetti futuri da costruire insieme, che però non si sono mai concretizzati.

Un colpo improvviso, che la conduttrice ha vissuto come una frattura netta, non solo sul piano lavorativo. Lo racconta lei stessa:

"Fino al giorno prima ricevevo una media di duecento messaggi, li ho contati. Il giorno dopo dieci, spariti tutti. Sono rimasti gli amici più stretti".

Ferita da un’uscita di scena che non aveva previsto, ha deciso di allontanarsi fisicamente dall’Italia, scegliendo di ripartire da un percorso personale e formativo a Londra.

"Dopo l’addio a Mediaset non potevo restare in Italia, troppo dolore. Sono andata a Londra a studiare l’inglese. Altri sarebbero andati in qualche meta paradisiaca, Bali, Honolulu. Mi sono presa in affitto un appartamento e mi sono iscritta a un college, facevo lezione dalle otto di mattina alle cinque di pomeriggio".

In questi due anni lontani dalla televisione, Barbara D’Urso non è rimasta ferma. Ha ripreso a recitare, tornando al teatro, e ha avviato una società dedicata all’organizzazione di eventi. Senza dimenticare la danza classica, sua grande passione.

"Ho imparato ad attraversare il dolore e a riempire il vuoto"

Opsite più di un anno fa da Mara Venier a Domenica In, la conduttrice ha parlato del suo ritorno in tv nel salotto della sua collega e amica, un ritorno carico di emozione, soprattutto perché avvenuto in Rai, dove aveva mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo:

"Sono voluta entrare un giorno prima in Rai, io iniziai qui. Il cuore mio è iniziato in Rai, avevo 19 anni".

La conduttrice ha raccontato di essere ancora profondamente segnata dalla brusca rottura con Mediaset, dove ha lavorato per oltre due decenni, di cui 16 anni in diretta quotidiana:

"Mediaset mi ha dato tanto, sono stata 23 anni lì. Ho dato la vita e quindi il modo terribile in cui sono stata strappata via, senza che nessuno mi dicesse il perché o quando… Me l'hanno comunicato così, senza un motivo".

Pur affermando di non voler creare polemiche o fare la guerra, la D'Urso ha ammesso di non aver ancora elaborato del tutto il dolore per l’allontanamento:

"Sto bene, ma non ho ancora elaborato il lutto, il dolore di quello che mi è accaduto, della modalità con cui sono stata strappata dalla mia vita".

Il ritorno in Rai è stato per lei un passaggio simbolico e personale:

"Rientrare in questo studio è stato molto emozionante. Penso che la vita ti sorprende sempre".