Barbara D’Urso: "Due anni che non sono in TV, non per colpa mia"

L'intervista di Barbara D’Urso al magazine 7 pubblicata sul numero del 30 maggio del Corriere della Sera: tutta la verità della conduttrice campana.

Dopo due anni di silenzio, Barbara D’urso ha scelto di raccontarsi. La conduttrice campana lo ha fatto una lunga intervista con Teresa Ciabatti, pubblicata sul numero del 30 maggio del settimanale 7 del Corriere della Sera. Un confronto profondo, che ripercorre una carriera costellata di successi, ma interrotta bruscamente con l’addio a Mediaset.

Barbara D'Urso: "A Mediaset, mi è stata riportata indietro la mia vita per intero"

Nel luglio del 2023, un comunicato ufficiale dell’azienda Mediaset informava che la conduttrice non avrebbe più guidato “Pomeriggio Cinque”, l’unico programma rimasto in palinsesto a suo nome. Si parlava allora di possibili nuovi progetti comuni, che però non hanno mai preso forma. Un'interruzione improvvisa, che ha lasciato il segno.

"Fino al giorno prima ricevevo una media di duecento messaggi, li ho contati. il giorno dopo dieci, spariti tutti. sono rimasti gli amici più stretti».

Sentendosi esclusa in modo repentino e senza spiegazioni, Barbara ha deciso di cambiare aria, scegliendo di lasciare temporaneamente l’Italia

"Dopo l’addio a Mediaset non potevo restare in Italia, troppo dolore. sono andata a Londra a studiare l’inglese. altri sarebbero andati in qualche meta paradisiaca, bali, Honolulu. mi sono presa in affitto un appartamento e mi sono iscritta a un college, facevo lezione dalle otto di mattina alle cinque di pomeriggio".

La D'Urso, da un giorno all'altro, si è ritrovata ad dovere radunare tutte le sue cose dall'azienda. Ricordi di ogni tipo che ha deciso di donare in beneficenza:

"Ogni tanto Angelica va a Mediaset a prendermi qualcosa. Fino al 31 dicembre, quando scade il mio contratto. Poi Mediaset svuota magazzini e camerini delle mie cose. Io dico: “mi raccomando i pupazzi”. Arrivano due tir pieni di roba. Qualcosa la tengo, i pupazzi appunto. Il resto, vestiti, scarpe, le Barbie Barbara d’Urso, le cartelline iconiche con scritto B d U, addirittura le buste shock di Live-non è la d’Urso, le vendo. Organizzo una vendita di beneficenza a favore della cooperativa sociale Arimo. Oltre ai vestiti dentro ci sono madonnine, rosari, libri, foto dei figli. Insomma, mi è stata riportata indietro la mia vita per intero. Mi siedo per terra, e sento chiaramente che quell’istante non significa solo ritrovarsi in mezzo alle mie cose. Piuttosto ritrovarmi davanti a me stessa, quella che sono stata fin lì, infanzia inclusa, poiché a Mediaset tenevo anche i ricordi d’infanzia come le foto di mia madre e mio padre il giorno di matrimonio. In quel momento ho provato solitudine. Stordimento. Poi mi rialzo e inizio a catalogare ogni cosa".

Carmelita, che è ormai lontana dal piccolo schermo da due anni, ci tiene a chiarire un aspetto che probabilmente in futuro verrà affrontato e spiegato:

"Non è stata una mia scelta, ma ho deciso di non parlarne. Per ora".

In questi due anni di lontananza dagli schermi, Barbara non è comunque rimasta con le mani in mano. Ha ritrovato il teatro, tornando alla recitazione, ha fondato una società di eventi e ha continuato a coltivare la danza classica, una passione che l’accompagna da sempre ed è stata ospite in due occasioni sulla Rai: come ospite da Mara Venier a Domenica In e come ballerina per una notte da Milly Carlucci a Ballando con le Stelle. Un'esibizione incantevole in cui Barbara ha mostrato le sue indubbie qualità di ballerina, esibendosi in una Bachata, sulle note di “Todo de me,” , e in una Salsa sulle note di “Azafata”.