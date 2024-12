Ballando con le Stelle, Bianca Guaccero presenta la figlia Alice a Giovanni Pernice

News VIP

Sembra che tra la vincitrice di Ballando con le Stelle Bianca Guaccero e Giovanni Pernice le cose si siano fatte serie: la conduttrice, infatti, ha deciso di far conoscere al compagno la figlia Alice.

Ospite di Storie al bivio, programma condotto da Monica Setta su Rai 2, Bianca Guaccero, vincitrice di Ballando con le Stelle, ha raccontato alla conduttrice come procede la sua storia d'amore con il maestro di ballo Giovanni Pernice. La coppia è diventata tale anche oltre la pista da ballo e dopo aver celebrato la vittoria del dancing show con un tatuaggio di coppia, l'attrice ha presentato il ballerino alla figlia Alice.

L'intesa tra Bianca Guaccero e Giovanni Pernice è scattata fin da subito e si è mostrata non solo nella complicità sulla pista da ballo, ma anche nel tempo che i due trascorrevano insieme. Approfittando del weekend di Halloween, ad esempio, la conduttrice aveva portato Pernice in Puglia a conoscere i suoi genitori e degli amici e, ora, come ha raccontato a Monica Setta, ha presentato il ballerino in maniera ufficiale alla figlia Alice, nata dalla relazione con Dario Acocella.

L'attrice e conduttrice ha rivelato che, al momento delle presentazioni, Alice le ha confessato di approvare Giovanni ed era contenta che l'avesse incoraggiata a dare il meglio di sé nel dancing show: "Gli ha detto: ‘Mi raccomando, Giovanni, fai diventare mia madre più competitiva'. [...]Mia figlia si è appassionata tantissimo alla competizione, mi diceva che Giovanni volesse il meglio da me, che volesse tirare fuori il meglio".

La coppia ha festeggiato la vittoria a Ballando con le Stelle con un tatuaggio di coppia: la data del trionfo nel programma di Rai1. Durante la finale, scherzando, Giovanni Pernice aveva ammesso che se avessero vinto allora avrebbe preso in considerazione l'idea di una proposta di matrimonio!

Dopo aver ricevuto l'approvazione della madre di Bianca Guaccero, ospite nella semifinale del programma, e che ha ammesso che le piacerebbe avere Giovanni Pernice come genero, anche Alice, figlia della conduttrice ha ammesso di approvare la scelta del compagno della madre: il maestro di ballo, infatti, ha confessato la piccola, tira fuori il lato competitivo della madre ed è evidente che desidera il meglio per lei.

Che sia vicina una proposta di matrimonio ufficiale? Dopo la scherzosa affermazione del maestro di ballo che avrebbe preso in considerazione l'idea in caso di vittoria del dancing show, sembra che non sia un'idea così aleatoria, ma che i due si stiano prendendo il giusto tempo per poter ricercare la location perfetta per le nozze. A Mara Venier, infatti, avevano raccontato di voler trovare un posto adatto a ospitare i numerosi invitati e che la scelta sarebbe stata tra la Puglia e la Sicilia.

Sulla loro conoscenza, Bianca Guaccero ha confessato di aver trovato Giovanni Pernice subito molto affascinante e che ne era rimasta colpita, anche se aveva cercato di non darlo a vedere: "Non era un volto storico del programma, quindi mi ha presa alla sprovvista. Tra noi è nata una sfida, gli dicevo che non sarebbe riuscito a conquistarmi, poi alla fine ci è riuscito".