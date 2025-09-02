TGCom24
Avanti un altro, arriva la batosta negli ascolti: vittoria netta di Reazione a catena

Paolo Bonolis, che flop con Avanti un Altro: Pino Insegno domina il preserale.

Il ritorno di Paolo Bonolis nel preserale di Canale 5 con la nuova edizione di Avanti un Altro non è iniziato nel migliore dei modi. Affiancato come sempre dall’inseparabile Luca Laurenti, il conduttore puntava a riconquistare il pubblico con il suo storico game show, ma i numeri non hanno premiato l’esordio.

Pino Insegno irraggiungibile con Reazione a Catena

La prima parte della puntata è stata seguita da 1 milione e 353mila telespettatori con uno share del 14.3%, mentre la seconda è salita a quasi 2 milioni di spettatori, pari al 15.6%. Risultati nettamente al di sotto delle aspettative per un format che, negli anni passati, aveva saputo regalare grandi soddisfazioni a Mediaset. La domanda ora è inevitabile: riuscirà Bonolis a recuperare terreno nelle prossime settimane, o questa nuova stagione si preannuncia già tutta in salita?

A sorridere, invece, è Pino Insegno, che con il suo Reazione a Catena continua a macinare ascolti record su Rai 1. Il quiz dell’ammiraglia Rai è stato seguito nella prima parte da 2 milioni e 326mila spettatori con il 21.5% di share, per poi crescere fino a 3 milioni e 580mila telespettatori e un impressionante 25.4% di share nella seconda parte.

Numeri che certificano il grande affetto del pubblico verso il programma estivo per eccellenza e che mettono in ombra il ritorno di Bonolis.

La sfida continua: da Scotti a De Martino

Intanto il fronte preserale e access prime time è sempre più incandescente. Oggi, martedì 2 settembre, si consumerà una sfida tutta da seguire: Gerry Scotti, forte del successo de La Ruota della Fortuna, si troverà per la prima volta contro la nuova stagione di Affari Tuoi, affidata a Stefano De Martino. Una battaglia televisiva che promette scintille e che, a colpi di share, ridisegnerà gli equilibri dell’autunno tv. La nuova versione de La Ruota della Fortuna ha segnato il un grande successo per la rete e per Gerry Scotti, anche grazie a una Rai che avrebbe sottovalutato il format. Con la sua ironia, Scotti ha lanciato una stoccata: "Credevano di controprogrammare con Techetechetè, ma non hanno calcolato il vecchio zio Gerry". "La sfida con De Martino? Mi ha scritto messaggi affettuosi, ma mi ha anche avvisato: ‘Adesso non esagerare, che poi torno…" ha dichiarato il conduttore di Mediaset.

