Anna Tatangelo incinta: Chi è Giacomo Buttaroni? Età, Carriera, Instagram. Tutto sul compagno della cantante

Conosciamo meglio Giacomo Buttaroni, l'allenatore di calcio che ad oggi al centro del gossip perché futuro padre del bebè che porta in grembo Anna Tatangelo!

Giacomo Buttaroni: Chi è l'allenatore di calcio

Giacomo Buttaroni è nato a Roma il 25 febbraio del 1994, quindi è del segno dei Pesci ed ha 31 anni. Non si conoscono molte informazioni circa il suo privato, quel che è certo che è stato un calciatore, e che ora invece lavora come allenatore di calcio. Dedito a questo sport sin da bambino, ha ben presto capito di voler proseguire suu questa strada per trasformare una passione in una professione.

La carriera di Giacomo Buttaroni

Ha giocato in Serie B con il Latina, ma, purtroppo, non è stato molto fortunato. Infatti, a causa di svariati infortuni, si è ritrovato a dover abbandonare il sogno di fare il calciatore piuttosto presto. Tuttavia, non ha voluto dire addio al mondo del calcio, tanto che ha subito indossato la divisa dell'allenatore della squadra Juniores Nazionale del Roma City FC. Ma non solo: è anche il fondatore di Performance Lab, un centro calcistico situato a sud di Roma, ed è un tecnico abilitato con licenza UEFA.

Giacomo Buttaroni e Anna Tatangelo presto genitori

La sua pagina Facebook ufficiale è https://www.facebook.com/giacomo.buttaroni.7, mentre Il suo profilo Instagram ufficiale è @giacomobuttaroni, e conta circa 5.500 follower. Tuttavia, si tratta di un profilo privato, quindi bisogna essere tra i suoi seguaci per poter visionare i contenuti che posta. Al momento è finito al centro del gossip per la sua relazione amorosa con Anna Tatangelo. I due starebbero insieme da qualche mese, e si starebbero vivendo la loro storia d'amore con grande riserbo; in questi giorni, però, la Tatangelo ha annunciato a sorpresa la sua seconda gravidanza con un post su Instagram. La cantante ha pubblicato uno scatto che la ritrae con il pancione in bella vista e a corredo una dolce didascalia:

Oggi sei tu la mia scelta di libertà. Un altro nuovo inizio che la vita mi dona. Io ti aspetto qui, per adorarti e proteggerti con tutta l’Anna che sono. Il nostro amore immenso sarà la sola risposta a tutte le domande.

Dunque, dopo aver avuto un figlio con Gigi D'Alessio, Andrea, adesso la Tatangelo è pronta ad allargare ancora di più la famiglia mettendo al mondo il secondogenito. Non è noto però se lo farà con Buttaroni accanto oppure da sola, visto che si vocifera che i due non stiano più insieme. Non c'è stata né una conferma né una smentita da parte dei diretti interessati, che comunque continuano a seguirsi sui social.