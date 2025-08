Anna Tatangelo e Giacomo Buttaroni in crisi? La cantante rompe il silenzio e svela come stanno le cose

News VIP

Anna Tatangelo e Giacomo Buttaroni sono attualmente in crisi? La cantante è intervenuta dal palco di un concerto per svelare come stanno le cose con l'allenatore.

Anna Tatangelo e Giacomo Buttaroni diventeranno presto genitori e sembra che i rumors su una crisi di coppia siano del tutto infondati. A smentire le voci di crisi è stata la stessa cantante, che durante un concerto a Castelliri, in Ciociaria, ha lanciato il suo personale saluto al compagno.

Anna Tatangelo e Giacomo Buttaroni: arriva la smentita della crisi

Poche settimane fa, Anna Tatangelo ha annunciato di essere in dolce attesa del suo secondo figlio. Pur non svelando il nome del padre del futuro nascituro, sui social si sono diffuse voci che il compagno della cantante fosse Giacomo Buttaroni, allenatore di calcio con cui l'ex di Gigi D'Alessio era stata paparazzata qualche mese fa. Sebbene nessuno dei due avesse confermato la crisi, ai più attenti non è sfuggita la reazione di Buttaroni alla notizia che la cantante era in dolce attesa. Giacomo Buttaroni, infatti, ha postato sui social la foto di Anna Tatangelo con il pancione, accompagnando lo scatto con l'emoji di un cuore bianco, lo stesso usato dalla cantante.

Anche senza un annuncio ufficiale, sembra però certo che la cantante e l'allenatore siano una coppia e che tra qualche mese diventeranno genitori. Dopo l'annuncio della gravidanza, anche Giuseppe, fratello di Anna Tatangelo, è intervenuto a sottolineare quando la sorella fosse felice della sua storia d'amore e di come Giacomo Buttaroni avesse conquistato anche il benestare della famiglia, grazie al suo carattere e all'evidente amore per Anna.

Purtroppo, da qualche tempo si sono diffuse voci di una crisi tra i due, che non si sarebbero mostrati molto insieme neppure sui social. Ma, a rivelare come stanno davvero le cose ci ha pensato la cantante, intervenendo dal palco del concerto a Castelliri.

Anna Tatangelo svela come stanno le cose con Giacomo Buttaroni

Stando a una segnalazione pubblicata sui social da Deianira Marzano, esperta di gossip molto attiva su Instagram, la storia d'amore tra Anna Tatangelo e Giacomo Buttaroni procederebbe a gonfie vele. Come prova della solidità della coppia ci sarebbe un messaggio che Anna Tantangelo avrebbe lanciato dal palco di Castelliri, in Ciociaria, dove si è esibita nella serata di ieri, sabato 2 agosto: "“Anna Tatangelo è stata accompagnata dal fidanzato Giacomo al suo concerto stasera. Tutto ok tra loro".

La cantante avrebbe, infatti, ringraziato il compagno per la sua vicinanza e presenza e molti fan presenti nel pubblico l'avrebbero sentita pronunciare queste parole: "Grazie alla mia famiglia e al mio compagno per essere qui".