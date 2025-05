Angela Nasti: Chi è la presunta Nuova Fiamma di Stefano De Martino? Età, Instagram, Foto

News VIP

Angela Nasti: Origini e Uomini e Donne

Angela Nasti è nata a Napoli, in Campania, il 7 maggio del 1999; quindi è del segno del Toro ed ha da poco compiuto 26 anni. I suoi genitori sono Enzo Nasti e Gabriella Argento, mentre sua sorella maggiore è la nota influencer nonché moglie del calciatore Mattia Zaccagni, Chiara Nasti. Lei è diventata piuttosto nota sui social proprio grazie a sua sorella; così, nel 2019 è stata scelta come tronista di Uomini e Donne, dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. La Nasti è uscita dal programma mano nella mano con il corteggiatore prescelto, ossia Alessio Campoli. La loro love story, però, è durata soltanto qualche giorno.

La vita sentimentale di Angela Nasti, presunta nuova fiamma di Stefano De Martino

Angela Nasti è spesso finita nell'occhio del ciclone per le sue storie d'amore, poiché in molti l'hanno criticata per aver scelto quasi sempre dei calciatori come fidanzati. Infatti, è stata sentimentalmente legata al difensore del Sassuolo Kevin Bonifazi fino al 2021. Mentre un anno fa ha avuto un flirt estivo con Gianluca Scamacca, attaccante dell'Atalanta. Inoltre, in passato il suo nome era stato associato anche a quello dell'attaccante della Cremonese Federico Bonazzoli. Attualmente la Nasti dovrebbe essere single, ma sul web stanno circolando delle voci secondi cui si starebbe segretamente frequentando con un noto presentatore TV, ossia l'ex marito di Belen Rodriguez Stefano De Martino. I due sono stati beccati insieme in più di un'occasione, ed hanno cominciato a seguirsi sui social; quel che è vero è che ad oggi non c'è stata né una conferma né una smentita da parte dei diretti interessati.

La carriera di Angela Nasti

Oltre ad essere un'influencer a dir poco popolare ed apprezzata - il suo profilo Instagram ufficiale, @angelanastiofficial, conta ben 807.000 follower - ha dato avvio ad una carriera da imprenditrice. Insieme a sua sorella Chiara, ha fondato un brand di abbigliamento e scarpe, Plumeetheree, e da sola Change of Angels, una collezione di pigiami che si contraddistingue per "eleganza e femminilità".