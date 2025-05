Andreas Müller e il lungo sfogo sui social: "Non gareggio più in niente, e finalmente è tutto vero"

News VIP

Le parole del ballerino, ex vincitore di Amici, sul suo profilo Instagram.

Negli ultimi anni, la vita di Andreas Müller è profondamente cambiata. Il ballerino, conosciuto e amato dal grande pubblico grazie al talent show di Amici di Maria De Filippi, ha deciso di allontanarsi dal programma per intraprendere nuovi percorsi personali e professionali. Una delle trasformazioni più grandi e significative è stata, senza dubbio, quella della paternità: Andreas è infatti diventato papà di due bambine, Penelope e Ginevra, avute dalla compagna Veronica Peparini, e la sua prospettiva sulla vita – e anche sui social – è cambiata radicalmente.

Andreas Müller: "Il social non è un ca**o. siete molto più dei like. siete molto di più del consenso"

In un lungo sfogo pubblicato tramite le sue Instagram stories, Andreas ha voluto aprirsi con i propri follower, raccontando come si senta finalmente libero da un sistema che troppo spesso impone pressioni e aspettative irrealistiche, soprattutto nel mondo digitale.

"Sono cambiate tante cose nella mia vita. Ovviamente sono diventato papà, ma sono cambiate tante altre cose, alcune in meglio altre in peggio, ma apprezzo entrambi gli aspetti perché avevo il bisogno di VIVERE. Ovviamente ho sempre vissuto, ma ammetto che per debolezza evidentemente spesso mi sono sentito male per stare DIETRO a tutto. Sto vivendo senza farmi più appesantire il cervello dalla pressione dell’apparenza, dall’ossessione di dover dimostrare a tutti i costi, dal peso dei pensieri che questi social involontariamente hanno portato nella mia vita, da l’eccessivo bisogno di stare sul pezzo in ogni cosa perché sennò resti indietro, se non hai numeri sei “morto”, “scomparso”, “dimenticato” o “nessuno ti ca*a più”. Tutto questo ammetto che ahimè in questi anni un po’ mi preoccupava perché pensavo di dover fare quello che facevano tutti o anche di più perché ci siamo abituati così, a GAREGGIARE SEMPRE e quindi il risultato della gara è dato da degli stupidi numeri."

Con grande onestà, il ballerino ha ammesso che questa corsa continua ai numeri, alla visibilità, al consenso, lo ha fatto stare male, lo ha portato a sentirsi sotto pressione, come se fosse sempre in gara con gli altri. Ma oggi, ha dichiarato con forza, le cose sono cambiate.

"Io non gareggio più in NIENTE. E non sono mai stato MEGLIO E PEGGIO di così ripeto per alcune cose, ma almeno so che finalmente è tutto vero! Ho già vinto le mie sfide."

Le parole del ballerino arrivano come una sorta di incoraggiamento per tutti coloro che vivono un rapporto difficile con il mondo social. Il suo è un invito a recuperare autenticità, a non lasciarsi definire dai numeri, dai like, o dalle aspettative degli altri. A riconoscere il proprio valore al di là di un algoritmo.

"E questo pippone non serve a me, ma spero possa aiutare chi oggi si sveglia la mattina e si dispera perché non sa cosa pubblicare, non sa quale copertina scegliere o di cosa parlare nei propri contenuti, chi magari prova anche uno stato di tristezza o di felicità solo ed esclusivamente in base all’andamento della propria situazione SOCIAL. IL SOCIAL NON È UN CA**O. SIETE MOLTO PIÙ DEI LIKE. SIETE MOLTO DI PIÙ DEL CONSENSO. SIETE MOLTO DI PIÙ DI UNA DIDASCALIA SCRITTA CON CHAT GPT che toglie anche la spensieratezza di leggere un errore grammaticale, MA ALMENO ERA VOSTRO!"

Infine, consapevole che le sue parole possano anche essere oggetto di critiche o fraintendimenti, Andreas ha chiuso il suo lungo sfogo con una riflessione lucida e matura:

"Ovviamente so già che queste affermazioni saranno un arma a doppio taglio e qualcuno mi punterà il dito contro tra 10 minuti per ogni mia prossima mossa… Credo però di essermi spiegato abbastanza bene dai!"