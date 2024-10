Amici Speciale con Silvia Toffanin: le Anticipazioni e gli Ospiti delle prime puntate

News VIP

Svelate le coppie delle prime registrazioni di Amici Speciale: Emma Marrone e Giuseppe Giofrè tra gli ospiti del nuovo show condotto dall'amatissima Silvia Toffanin.

Cresce l'attesa per lo Speciale Amici Verissimo, che andrà in onda prossimamente e vedrà Maria De Filippi e Silvia Toffanin insieme su Canale 5. Si tratta un nuovo programma di poche puntate incentrato sulla celebrazione del talent show mariano e dei suoi allievi più famosi.

Amici Verissimo: le Anticipazioni del nuovo show condotto da Silvia Toffanin

In occasione della presentazione dei palinsesti Mediaset della stagione televisiva 2024/2025, Pier Silvio Berlusconi ha annunciato che Silvia Toffanin e Maria De Filippi avrebbero condotto una serata (o più serate) speciali per celebrare il sodalizio tra Amici e Verissimo: "Sarà una celebrazione del programma e dei suoi artisti, la vedo una cosa molto bella". Ma quando andrà in onda il nuovo e attesissimo show?

Stando a quanto riportato nelle ultime ore da Davide Maggio, il prossimo lunedì e martedì verranno registrate le prime puntate di Amici Speciale, il nuovo programma televisivo condotto dalla Toffanin. Tra gli ospiti in studio le cantanti Emma Marrone ed Elodie, il ballerino professionista Giuseppe Giofrè e il giovane cantautore Irama:

Lunedì e martedì verrà registrato Amici Speciale con Silvia Toffanin. Tra gli ospiti della prima puntata mi pare ci sia Emma Marrone, che dovrebbe portarsi anche Baby Gang, e poi ci dovrebbe essere anche Giuseppe Giofrè. Perché credo che siano coppie composte da cantante e ballerino che hanno fatto la storia del programma. Ci saranno quindi i protagonisti più famosi del programma.Vedremo Elodie e anche Irama.

Come rivelato da Maggio, lo Speciale Amici Verissimo prevede tre serate in cui ci saranno i protagonisti che hanno fatto la storia di Amici: la messa in onda della prima puntata è prevista per il prossimo 23 novembre 2024, in prima serata su Canale 5. Esattamente una settimana dopo la finalissima di Tu sì que vales 2024.

I ragazzi di Amici 24

La 24esima edizione di Amici è partita alla grande con tante sorprese e novità. Tra le più importanti l'arrivo della professoressa Deborah Lettieri, che ha preso il posto di Raimondo Todaro. 15 gli allievi del talent show di Maria De Filippi: la new entry Chiamamifaro, il tiktoker Diego Lazzari, il figlio d'arte Ilan Muccino, Luk3, Nicolò, SenzaCri, TrigNO e Vybes per la categoria canto; Alessia, Alessio, Chiara, Daniele, Rebecca, Sienna e Teodora per la categoria ballo.

