Amici, Sarah Toscano svela la verità sul flirt tra la sorella Giulia e Achille Lauro

Sarah Toscano, vincitrice della scorsa edizione di Amici, ha commentato le voci di un flirt tra sua sorella Giulia e il cantante Achille Lauro.

L'ex vincitrice di Amici, la cantante Sarah Toscano, ha commentato i recenti rumors di un flirt tra la sorella Giulia e Achille Lauro. In un'intervista a Il Messaggero, la cantante del talent show di Canale 5 ha svelato come stanno davvero le cose tra Giulia e il cantante con cui condividerà il palco dell'Ariston per Sanremo 2025.

Amici, Sarah Toscano commenta i rumors sul flirt tra la sorella Giulia e Achille Lauro

Intervistata da Il Messaggero in vista della sua partecipazione a Sanremo 2025, la vincitrice dell'ultima edizione di Amici, la cantante Sarah Toscano, ha rivelato la verità sui rumors di un flirt tra la sorella maggiore, Giulia, e il cantante Achille Lauro. I due sono stati paparazzati insieme in diverse occasioni e vista l'intesa tra loro, molti hanno ipotizzato che tra Giulia e Achille Lauro ci fosse un flirt.

L'ex allieva del talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi è però intervenuta e ha smentito con forza le voci di una relazione tra Giulia e Achille Lauro. Come ha raccontato al quotidiano Sarah Toscano, tra sua sorella Giulia e Lauro non c'è alcun flirt, ma i due si conoscono perché "partecipano a eventi insieme, ma niente di più".

La cantante è intervenuta a smentire i rumors dopo che le voci negli ultimi mesi su un flirt tra Giulia e Achille Lauro sono diventate particolarmente insistenti. La sorella dell'ex vicitrice di Amici e Achille Lauro sono stati visti insieme in diverse occasioni, tra cui un live di X Factor, programma nel quale Lauro ha ricoperto il ruolo di giudice in questa edizione. Sarah Toscano è però intervenuta e ha confermato che tra i due non c'è nulla di più di un rapporto lavorativo.

Amici, Sarah Toscano svela come stanno le cose tra Achille Lauro e sua sorella Giulia: flirt in corso?

Dato che in diverse occasioni Giulia Toscano e Achille Lauro sono stati beccati insieme a diversi eventi, anche in atteggiamenti piuttosto intimi, a Il Messaggero Sarah Toscano ha smentito le voci di un flirt tra la sorella e il cantante con cui andrà a Sanremo 2025. Giulia Toscano accompagna Sarah ai vari eventi in veste di suo avvocato, perciò, è spesso capitato che la sua strada e quella di Achille Lauro si siano incrociate.

Tuttavia, ha voluto precisare Sarah Toscano, "lei è il mio avvocato, partecipiamo a eventi e incontriamo tante persone, non mi pare ci sia niente di più", smentendo così le voci di un flirt in corso tra Giulia e Achille Lauro.

I primi rumors sulla loro frequentazione erano stati lanciati da Deianira Marzano: l'esperta di gossip aveva pubblicato, nelle scorse settimane, video e foto in cui i due erano insieme ad alcuni eventi, e aveva sottolineato che sembrava che tra Giulia e Achille Lauro ci fosse una certa vicinanza.

