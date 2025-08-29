Amici, Rosa Di Grazia ha voltato pagina dopo la rottura con Deddy: ecco chi è la nuova fiamma

News VIP

L'ex allieva di Amici Rosa Di Grazia ha trovato un nuovo amore dopo la fine della storia con Deddy: ecco chi è il nuovo fidanzato!

L'ex ballerina Rosa Di Grazia, allieva del talent show Amici di Maria De Filippi, ha finalmente voltato pagina dopo la fine della storia con Deddy, terminata nel 2021. Di recente, infatti, Rosa è uscita allo scoperto con la nuova fiamma.

Amici, Rosa Di Grazia volta pagina dopo Deddy

Nel 2024, Rosa Di Grazia era stata ospite di Verissimo e a Silvia Toffanin aveva raccontato in che rapporti era con l'ex fidanzato, il cantante Deddy. La ballerina aveva conosciuto l'allora fidanzato quando era entrata nella scuola di Amici, nel corso della ventesima edizione. Nonostante Alessandra Celentano l'avesse stroncata più volte come ballerina, Rosa è poi tornata ad Amici 21 come professionista del talent. A Silvia Toffanin, in merito alla storia con Deddy, terminata nel 2021, aveva raccontato:

"La storia è finita. Siamo rimasti amici, abbiamo un bellissimo rapporto, c’è tanto bene. Per me è un bellissimo ricordo, c’è tanta stima. Gli ho sempre augurato il meglio e continuerò a farlo. Siamo giovani ragazzi…abbiamo tutta la vita davanti"

E, a quanto pare, per lei finalmente, la vita è andata avanti davvero: l'ex allieva del talent di Canale 5, infatti, ha ufficializzato sui social la sua nuova relazione, svelando chi è il suo nuovo compagno.

Amici, ecco chi è il nuovo fidanzato di Rosa Di Grazia

Dopo aver chiuso la storia con Deddy, raccontando anche nel format di Lorella Cuccarini quanto entrambi si siano amati e rispettati, come individui e professionisti, ma avessero sentito la necessità di voltare pagine, Rosa Di Grazia ha ritrovato l'amore con un nuovo compagno. In merito alla rottura con Deddy, nessuno dei due è mai voluto scendere nei dettagli, memori della stima reciproca e dell'affetto che si sono dimostrati: "Lui ha lasciato un segno in me. E anche la storia in sé per sé. Lui ha il suo posticino, non rinnegherò mai nulla, è stato forte e sentito" ha dichiarato Rosa.

Ma anche per lei è arrivato il momento di ritrovare il sorriso accanto a un nuovo amore e così sui social è comparsa la foto insieme a Filippo Bianchi, con cui ha avuto una storia già nel 2021 e che proviene da Santa Marinella, lo stesso luogo d'origine di Rosa. Tra i due c'era stata una rottura, poi risanata a distanza di quattro anni, come dimostrano le foto pubblicate sui profili social di entrambi.

