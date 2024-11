Amici, Riki: ''Sanremo? Non avrei voluto farlo. Mi sono sentito spolpato''

News VIP

Riki, dopo tre anni di successi grazie alla sua partecipazione ad Amici, è finito nell’olio ma ne è uscito grazie alla terapia e spiega cosa è successo, e cosa pensa della sua carriera ad oggi.

Riccardo Marcuzzo è un volto molto noto ai fan di Amici, il talent show di Canale 5 di Maria De Filippi che da oltre un ventennio sforna talenti nel mondo della musica e della danza. Dopo tre anni brillanti, segnati dal 2017 con il record di artista con più dischi venduti, Riki si è lasciato andare e ha dovuto affrontare i suoi problemi personali. Ecco cosa ha raccontato nel dettaglio prima di parlare del suo grande ritorno alla musica.

Amici, Riki racconta il suo declino e la depressione

Nel corso degli anni, Amici ha messo in luce tantissimi talenti nel mondo della musica e della danza, alcuni dei quali sono ad oggi artisti affermati che vendono milioni e milioni di dischi. Riccardo Marcuzzo, in arte Riki, è stato senza dubbio uno dei fenomeni musicali più amati fino a quando, al Festival di Sanremo non si classificò ultimo e iniziò a sparire dai radar. Intervistato da Corriere della Sera, Riki ha parlato di come la sua carriera di successo che lo ha portato nel 2017 ad essere l’artista con più dischi venduti in Italia sia andata in netto declino, ammettendo di essersi sentito spolpato dalle dinamiche e dalle logiche del mercato, accettando proposte che non gli interessavano e per le quali non si sentiva pronto, compreso Sanremo.

“Non posso dire altrimenti, ma lì per lì sei assuefatto. Invece bisogna avere il coraggio di fare anche scelte controcorrente. E poi è importante avere un team che creda nel progetto, come quello che ho ora […] Ero già in crisi. Io non avrei voluto farlo, ma ero talmente assuefatto che dicevo sì a tutto. In quel periodo volevo proprio auto-sabotarmi, quindi non c’erano i presupposti. Sul palco non stavo bene, ero asettico, non sentivo neanche la tensione”.

Insomma, Riki ha avuto il coraggio di prendere in mano la propria vita e dare un nome a ciò che gli stava accadendo, facendosi aiutare da esperti e da tanta terapia, dopo essersi reso conto di ciò che gli stava accadendo. Ad oggi, fa notare il cantante, ci sono tanti artisti che parlano della salute mentale e questo è un grande bene, perché fa sentire chi è in difficoltà in questo settore meno solo.

Amici, Riki torna con un nuovo Album

La storia di Riccardo Marcuzzo è la storia di tanti, giovani che si trovano ad affrontare un mondo per il quale non sono emotivamente preparati, ma per fortuna Riki ad oggi è cresciuto e ha fatto un forte lavoro su sé stesso prima di rimettersi a parlare di musica. “Casabase” è il nuovo album dell’ex volto di Amici di Maria De Filippi, ma lui ha deciso di affrontare questo nuovo lancio nel mondo della musica in modo diverso. Riki, infatti, ha ammesso che ora come ora non guarderà alle classifiche perché il suo obiettivo è tornare nel cuore dei fan, prima di puntare in alto. Certo, confida il cantante, ad oggi non disdegnerebbe l’idea di poter tornare nuovamente sul palco del Festival di Sanremo, che affronterebbe in modo totalmente differente e con ben più consapevolezza. Recentemente ci sono stati diversi artisti ad aver scelto di parlare di problemi personali e difficoltà a gestire la notorietà, preferendo prendersi una pausa come Sangiovanni e Mr. Rain.

